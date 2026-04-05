Docentes y estatales exigen a Kicillof “urgente convocatoria” para discutir salarios

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó este martes ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la urgente “convocatoria” a la comisión técnica salarial para dar continuidad a paritaria.

“El pedido responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector”, explicaron los sindicatos docentes.

Asimismo, los maestros reclamaron una reunión con la nueva Directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi, quien asumió en reemplazo de Alberto Sileoni.

EL FUDB SOLICITÓ LA URGENTE APERTURA DE LA PARITARIA SALARIAL DOCENTE



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“La finalidad es compartir una agenda de trabajo que incluya temas que aún están pendientes de tratamiento, como así también aquellos necesarios a retomar para el inicio del 2026”, argumentaron desde el FUDB.

Un pedido similar habían formulado los gremios estatales, que nuclean a los trabajadores de la administración pública comprendidos en la Ley 10.430.

Tal fue el caso de la Federación de Gremios Estatales y Particulares (FEGEPPBA), que se hizo eco de la reciente sanción de la Ley de Financiamiento de Axel Kicillof.

“Permite retomar y profundizar la discusión salarial general que quedó pendiente junto al pedido de recategorización. Este nuevo marco habilita avanzar en la recomposición salarial que nuestro sector necesita”, advirtieron desde la Federación.