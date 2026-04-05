domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Gremiales | 9 dic 2025

Paritarias

Docentes y estatales exigen a Kicillof “urgente convocatoria” para discutir salarios

El Frente de Unidad Docente Bonaerense presentó una nota formal para que se reanuden las negociaciones, a fin de definir el último aumento salarial del año. Un planteo similar habían formulado días atrás los gremios que nuclean a los trabajadores de la administración pública provincial.

Se multiplican las voces con reclamos a Kicillof para retomar la paritaria.
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El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó este martes ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la urgente “convocatoria” a la comisión técnica salarial para dar continuidad a paritaria.

“El pedido responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector”, explicaron los sindicatos docentes.

Asimismo, los maestros reclamaron una reunión con la nueva Directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi, quien asumió en reemplazo de Alberto Sileoni.

“La finalidad es compartir una agenda de trabajo que incluya temas que aún están pendientes de tratamiento, como así también aquellos necesarios a retomar para el inicio del 2026”, argumentaron desde el FUDB.

Un pedido similar habían formulado los gremios estatales, que nuclean a los trabajadores de la administración pública comprendidos en la Ley 10.430.

Tal fue el caso de la Federación de Gremios Estatales y Particulares (FEGEPPBA), que se hizo eco de la reciente sanción de la Ley de Financiamiento de Axel Kicillof.

“Permite retomar y profundizar la discusión salarial general que quedó pendiente junto al pedido de recategorización. Este nuevo marco habilita avanzar en la recomposición salarial que nuestro sector necesita”, advirtieron  desde la Federación.

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