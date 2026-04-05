Un informe revela la evolución del gasto de capital en PBA: Cuáles fueron los máximos y mínimos históricos

El senador bonaerense Marcelo Daletto, en su último día de mandato, presentó un nuevo informe sobre la evolución del gasto de capital en la provincia de Buenos Aires desde la restauración democrática hasta el final de la primera gestión del actual gobernador Axel Kicillof.

“El análisis del gasto de capital en la provincia de Buenos Aires -entendido como la inversión en infraestructura, obras públicas y bienes durables- a lo largo de las últimas cuatro décadas demuestra la importancia de la inversión en infraestructura para el desarrollo. Los picos máximos históricos registrados demuestran que, en contextos de estabilidad económica y de recursos extraordinarios, la Provincia posee una alta capacidad de ejecución”, puntualizó Daletto.

Sin embargo, señaló que “en tiempos de la asimetría causada bajo el Régimen de Coparticipación Federal, evidencia una rigidez fiscal que presiona constantemente al Gasto de Capital, forzándolo a ser la partida de ajuste en momentos de crisis o desaceleración”.

EL GASTO DE CAPITAL EN LA PBA



Presentamos un nuevo informe clave sobre el Gasto de Capital en provincia de Buenos Aires desde la restauración de la democracia hasta la primera gestión del gobernador Axel Kicillof.

Los picos máximos históricos demuestran que, con estabilidad… pic.twitter.com/GYNNXW3jCa — Marcelo Daletto (@MarceloDaletto) December 9, 2025

Y destacó que “hubo dos gestiones que buscaron mitigar esta inequidad: por un lado, la del exgobernador Eduardo Duhalde con la Creación del Fondo del Conurbano (Ley 24.073) en 1992; y por el otro, durante el mandato de la exgobernadora María Eugenia Vidal, mediante el Consenso Fiscal de 2017, cuando logró la creación de un fondo por Compensación del Consenso Fiscal”.

Asimismo, reveló: “Si analizamos los picos máximos históricos del Gasto de Capital, vemos que éstos se registran en las primeras gestiones de la democracia, destacándose los años 1997 y 1994, ambos bajo la gobernación de Eduardo Duhalde, con valores del 17,6 % y 16,2 % respectivamente y el año 1987 en el gobierno de Alejandro Armendáriz con un 16,3 %”.

“En el otro extremo, el valor mínimo histórico se registró en el año 2002 durante la gestión de Felipe Solá, alcanzando tan solo el 3,1 % de la ejecución presupuestaria provincial (cifra que es un reflejo directo de la crisis económica, social e institucional de 2001-2002); y posterior a la crisis del 2001, durante la gestión de Daniel Scioli, se registraron mínimos significativos, explicados por la combinación de la desaceleración económica, la pérdida de valor real del Fondo del Conurbano Bonaerense y la inacción en materia de recuperación de fondos nacionales”.

Y concluyó: “Si nos detenemos en el contexto histórico, se evidencia una marcada diferencia entre los porcentajes promedio de Gasto de Capital en las gestiones previas al año 2000 y los registrados posteriormente pero no podemos pasar por alto la descentralización de servicios educativos que concluyó durante los primeros años de la década del 90, cuando la Provincia asumió por completo el costo de la educación pública con un aumento sustancial del gasto en personal y en programas educativos”.