Leve baja de la construcción en octubre

Los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción arrojaron que la actividad se frenó en octubre, aunque se mantiene el alza acumulado en los primeros diez meses del año.

La construcción subió 8 % interanual en el décimo mes de 2025 y acumuló un alza de 7,9 % en los últimos diez meses, según el INDEC.

El índice de la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 0,5 % respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en octubre de 2025 exhibieron, con relación a igual mes del año anterior, subas de 40,7 % en hormigón elaborado; 35,7 % en artículos sanitarios de cerámica; 33,6 % en asfalto; 24,5 % en mosaicos graníticos y calcáreos; 13,1 % en pinturas para construcción; 12,4 % en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,7 % en hierro redondo y aceros para la construcción; y 7,5 % en cemento portland.

Mientras tanto, se observaron bajas de 11,2 % en yeso; 6,9 % en ladrillos huecos; 6,4 % en pisos y revestimientos cerámicos; 3,6 % en cales; y 0,6 % en placas de yeso.