Alertan por un nuevo brote de gripe en Europa: La variante H3N2

Las autoridades sanitarias europeas alertaron por un brote inusual y prematuro de gripe, provocado por una nueva variante viral identificada como H3N2 subclado K.

La cepa circulante es parte del virus de la influenza A, subtipo H3N2, según precisaron desde la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la actual temporada invernal, los casos de gripe comenzaron a detectarse entre tres y cuatro semanas antes de lo habitual.

De acuerdo a los datos recopilados entre mayo y noviembre de este año, el subclado K representa un porcentaje considerable de las secuencias de H3N2 a nivel global, y casi la mitad en la región europea.

El adelanto de la temporada gripal implica que los sistemas de salud podrían verse sobrecargados antes de lo esperado, justo cuando también circulan otros virus respiratorios como SARS-CoV-2 o VRS.

Y si bien la vacuna contra la gripe de este año incluye H3N2, las mutaciones del subclado K podrían reducir su eficacia frente a esta variante.

En este contexto, el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) recomendó a personas de grupos de riesgo inmunizarse con urgencia, al tiempo que sugirió fortalecer las estrategias de vigilancia virológica y promover medidas básicas de prevención en la comunidad.

En el Reino Unido se observó un repunte de gripe temprano y donde la variante domina los aislamientos. Asimismo, la variante subclado K ha sido detectada globalmente — no sólo en Europa-, lo que significa que cualquier región con viajes internacionales podría registrar casos.

En países europeos como España se ha señalado que la temporada de gripe “llegó antes de lo esperado” y que la circulación es significativa.