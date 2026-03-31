Un intento de robo acabó en tragedia luego de que un gendarme ultimó a tiros a uno de los delincuentes que intentaron robarle en la puerta de la casa de su hermano, en Aldo Bonzi.

Todo sucedió este lunes feriado alrededor de las 20.30 horas en la esquina de las calles Pirán y Janner de la mencionada localidad del distrito de La Matanza, en el Conurbano bonaerense oeste.

Allí había llegado este gendarme a bordo de su Volkswagen Gol Trend cuando al menos dos delincuentes lo abordaron tras descender de un Ford Focus blanco, a lo que el agente de la mencionada fuerza de seguridad –quien se encontraba de franco de servicio y, por ende, vestido de civil– respondió con disparos y de manera inmediata se gestó un tiroteo.

#inseguridad 🚔 Un gendarme mató a tiros a uno de los ladrones que intentaron asaltarlo en Aldo Bonzi



🔫 El gendarme, su pareja, otro malviviente y hasta un delivery que pasaba por el lugar, resultaron heridos.



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En ese intercambio uno de los sujetos –que eran entre cinco y seis, y estaban distribuidos en dos vehículos– cayó sin vida, y el propio gendarme y su pareja fueron heridos, lo mismo que un repartidor que pasaba por el lugar y otro de los malvivientes.

Ambos integrantes de la pareja víctima del intento de robo debió ser trasladada de urgencia al Hospital Balestrini, donde quedaron internados y su estado de salud es delicado.

El repartidor tuvo una herida superficial en una de sus piernas y está fuera de peligro, y del segundo ladrón herido nada se sabe porque logró huir junto a otro de sus cómplices, secuencia que fue captada por una cámara de seguridad de la zona y cuyas imágenes ilustran este artículo.

La causa por la investigación de este violento suceso recayó en la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal Claudio Fornaro, quien ordenó una serie de medidas para hallar a los demás integrantes de esta peligrosa banda, quienes al momento permanecen prófugos.