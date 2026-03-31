Se aprobó el primer proyecto de cobre en dos décadas en Mendoza

La minería argentina celebró la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino (proyecto San Jorge), un verdadero hito que -aseguran- “marca un punto de inflexión en la historia productiva de Argentina y en el desarrollo federal de sus recursos minerales”.

Este proyecto, con una inversión inicial total proyectada de US$ 600 millones y una producción promedio de 40 mil toneladas anuales de cobre fino, se convierte en el primer desarrollo metalífero de gran escala en recibir luz verde legislativa en Mendoza en más de dos décadas.

En este sentido, el Gobierno nacional felicitó “particularmente a la provincia de Mendoza por este importante paso”, y reafirmó su apoyo “al desarrollo de todas las provincias con potencial minero”.

Con el apoyo expreso del presidente Javier Milei, la decisión del gobernador Alfredo Cornejo, y luego de “un proceso de diálogo, rigor técnico y transparencia para revertir años de parálisis y oposición a la actividad, queda demostrado que es posible conjugar el desarrollo productivo con la más estricta responsabilidad ambiental”, puntualizaron desde Casa Rosada.

Y completaron: “La reactivación de este sector es fundamental para la generación de divisas, la creación de empleo de calidad y el impulso de la economía regional y nacional”.