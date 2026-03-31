El senador nacional del PRO, Luis Juez, arremetió contra Victoria Villarruel, al considerar que a la vicepresidenta “la devoró el personaje” y deslizó que la número dos del Poder Ejecutivo creyó que podría llegar a suceder a Javier Milei en una eventual caída de su gobierno.

“Lo digo con mucho respeto, me parece que la devoró el personaje a ella. Yo aparte se lo he dicho a ella en la cara”, enfatizó el legislador en declaraciones a A24.

Acto seguido, consignó que “el poder es un gran afrodisíaco. Yo siempre digo lo mismo, el día que se puede encapsular el poder desaparece el viagra, los tipos se enloquecen”.

#Congreso 🏛️ Según Luis Juez, “a Victoria Villarruel la devoró el personaje”



💬 “El vicepresidente es una persona que tiene que acompañar la suerte del presidente; si no, no aceptes”, planteó el senador nacional del PRO, alineado a Javier Milei.



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“Los tipos comían pochoclitos en enero de hace dos años, decían ‘esto es como Pascuas, no sabemos si cae en marzo o en abril’, en alusión a Milei y agregó: “Y entonces tenemos un montón de adulones que te dicen ‘si esto cae acá, estás en la línea sucesoria’”.

“Si no está formado, preparado, si no estás bien parado, te lo empezás a creer. Yo creo que algo de eso ha pasado. Porque si no, no tiene sentido que vos no puedas acompañar a un tipo que te hizo diputada nacional, que te hizo vicepresidenta”, disparó Juez.

“Yo veo que le ha pasado algo de eso. El vicepresidente es una persona que tiene que acompañar la suerte del presidene; si no, no aceptes. Repetime los últimos 40 años los vicepresidentes, no te acordás de ninguno”, prosiguió.

Finalmente, dio cuenta de “algunos quiebres” con Villarruel, como ser “el aumento de los sueldos de los senadores. Me pareció una canallada, me pareció una vergüenza de la que no se iba a poder volver y no me equivoqué”.