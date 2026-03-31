Horror de madrugada: joven denunció que fue asaltado y violado en La Plata

Un joven de 27 años denunció en las últimas horas que fue víctima de un robo y un abuso sexual en el Paseo del Bosque de La Plata. El aberrante episodio ocurrió cuando de madrugada regresaba a su casa tras participar de un cumpleaños.

La víctima indicó que lo atacaron dos individuos cuando caminaba por 57 y 115, los que lo sorprendieron desde atrás, lo redujeron a golpes y lo obligaron a adentrarse al Bosque.

El joven explicó que los delincuentes lo amenazaron de muerte, lo golpearon, y uno de ellos, de unos 35 años, lo obligó a practicarle sexo oral y luego lo penetró.

En medio de esos momentos de suma tensión logró tomar fuerzas y escapó corriendo hacia la avenida 60, y pudo pedir ayuda en el Cuerpo de Caballería.

En la desesperación de la huida el joven perdió una zapatilla y los policías de Caballería lo asistieron para que radique la denuncia del caso.

En el hecho tomó intervención la UFI N° 15 de la fiscal Cecilia Corfield y el Gabinete de delitos contra la integridad sexual de la DDI La Plata.

Cabe mencionar que el joven fue sometido a revisación médica y se incautaron sus prendas de vestir con el fin de buscar ADN del agresor sexual.

Los detectives también relevan las cámaras de seguridad de la zona abocados al análisis de minutos antes de las 2 de la madrugada de este martes, momento en el que se concretó el aberrante hecho denunciado.

De acuerdo al testimonio del damnificado, en el hecho sufrió el robo de la riñonera en la que llevaba su celular y documentación.