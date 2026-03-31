Kelly Olmos alertó por la reforma laboral: “Casi esclavitud”

La exministra de Trabajo y diputada nacional electa por Fuerza Patria, Raquel ‘Kelly’ Olmos, criticó el proyecto oficialista de reforma laboral y aseguró que retoma los lineamientos ya planteados en la Ley Bases.

“La reforma tiene la forma y el fondo de algo que Milei ya había presentado en el DNU y en la Ley Bases: deslegitimar la estructura gremial. Porque sin organización sindical no hay derechos laborales”, bramó la dirigente peronista en declaraciones a Delta FM 90.3.

En igual tono, advirtió que el proyecto “penaliza completamente y limita el derecho de huelga y supedita el cobro de la cuota sindical”, lo que, según señaló, representa un “ataque directo” a la capacidad de organización de los trabajadores.

“Es una medida destinada a debilitar completamente la capacidad de los trabajadores de defender sus derechos y mejorar sus ingresos, en un momento en que el empleo está en riesgo”, fustigó la extitular de la cartera laboral.

Asimismo, sostuvo que “lo más disciplinador que hay es la desocupación, y este Gobierno la aumenta y lleva el trabajo con derechos hacia empleos precarios”.

“La política de ajuste destruye el sistema científico-tecnológico y el saldo que deja es trabajo pésimo y de baja calidad. Avanza hacia una Argentina con altos niveles de explotación, casi similares a la esclavitud”, alertó Olmos.

Finalmente, la diputada anticipó que su espacio no acompañará el trámite legislativo del proyecto: “Si esta es la estrategia del Gobierno, nuestro rechazo es absoluto y no vamos a facilitar un tratamiento exprés”.