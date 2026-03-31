Bendición del pesebre municipal y encendido del árbol en La Plata

El intendente Julio Alak encabezó este martes junto al arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, la iniciativa “Camino a la Navidad”, una propuesta que reunió la bendición del pesebre, presentaciones corales y el encendido del árbol ante una multitud de familias frente al Palacio Municipal.

“Queremos que la Navidad se viva en comunidad, con esperanza y con gestos que nos unan”, destacó el jefe comunal, al tiempo que manifestó que “este encuentro es una forma de reforzar nuestros lazos como ciudad y de recordar que, cuando hay solidaridad y amor por el otro, La Plata es un lugar mejor para todos y todas”.

La actividad comenzó con la bendición del pesebre a cargo del arzobispo Carrara, en una ceremonia que contó con la participación del obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Plata, Jorge González, y de miembros del gabinete municipal y vecinos que se acercaron a compartir el encuentro.

Así, el pesebre, construido a escala real en 2024 y reacondicionado íntegramente por artesanos y técnicos del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, volvió a presentarse como uno de los ejes principales del encuentro.

A continuación, se llevó adelante un concierto musical a cargo del Coro de Niños del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, dirigido por Mónica Dagorret, y el Coro Juvenil de la Municipalidad de La Plata, conducido por el maestro Andrés Bugallo. Ambas agrupaciones interpretaron un emotivo repertorio preparado especialmente para la ocasión.

En ese marco, se realizó el encendido del árbol de Navidad, que reunió a cientos de personas en un clima festivo. En el lugar también se instaló el clásico buzón destinado a recibir simbólicamente las cartas para Papá Noel, que permanecerá disponible durante todo el período navideño.

Además, como parte de las propuestas, se desarrolla una colecta solidaria impulsada por Cáritas, a través de la cual se reciben juguetes nuevos o usados en buen estado para ser distribuidos en parroquias. La campaña continuará hasta el 24 de diciembre y se retomará para la conmemoración de Reyes Magos.