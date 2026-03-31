Genio y figura: “Rooster”, el nuevo protagónico de Steve Carell

La serie de comedia Rooster llegará en marzo de 2026 a HBO Max, proveniente de la usina creativa de los co-showrunners y productores ejecutivos Bill Lawrence y Matt Tarses.

Es protagonizada por Steve Carell, quien también oficia de productor ejecutivo y desde la plataformar ya hicieron circular las primeras imágenes.

Nuevo hombre en el campus.#Rooster se estrena en Marzo de 2026 en HBO Max. pic.twitter.com/GqPk903T4m — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) December 9, 2025

La temporada de diez episodios es original de HBO y producida por Warner Bros. Television.

Se trata de una comedia ambientada en un campus universitario que se centra en la compleja relación de un autor (Carell) con su hija (Charly Clive).

El elenco lo completan Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai, y -como quedó dicho- para el estreno habrá que esperar hasta el fin del verano en nuestro país.