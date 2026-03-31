martes 31 de marzo de 2026 - Edición Nº4392

Espectáculos | 10 dic 2025

Streaming

Genio y figura: “Rooster”, el nuevo protagónico de Steve Carell

Se trata de una serie de comedia original de HBO, de Bill Lawrence y Matt Tarses. El estreno está previsto para marzo de 2026.

Steve Carell.
TAGS: HBO, STEVE CARELL, BILL LAWRENCE

La serie de comedia Rooster llegará en marzo de 2026 a HBO Max, proveniente de la usina creativa de los co-showrunners y productores ejecutivos Bill Lawrence y Matt Tarses

Es protagonizada por Steve Carell, quien también oficia de productor ejecutivo y desde la plataformar ya hicieron circular las primeras imágenes.

La temporada de diez episodios es original de HBO y producida por Warner Bros. Television.

Se trata de una comedia ambientada en un campus universitario que se centra en la compleja relación de un autor (Carell) con su hija (Charly Clive).

El elenco lo completan Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai, y -como quedó dicho- para el estreno habrá que esperar hasta el fin del verano en nuestro país.

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