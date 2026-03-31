martes 31 de marzo de 2026 - Edición Nº4392

Política | 10 dic 2025

En debate

Cornejo deslizó que la CGT no se opone a la reforma laboral

“A veces dice una cosa en público para que no ser tenida como ‘antitrabajador’, pero ellos saben que hay que modernizar esa legislación”, planteó el gobernador de Mendoza.

Alfredo Cornejo.
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El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, estimó que la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei tiene “una alta probabilidad de ser aprobada” e inclusive deslizó que en la propia CGT  saben que “hay que modificar la ley”.

Hay una discusión pública y hay otra privada, y la CGT a veces dice una cosa en público para que no ser tenida como ‘antitrabajador’, pero ellos saben que hay que modernizar esa legislación”, enfatizó el mandatario cuyano.

En este sentido, destacó que el Consejo de Mayo “fue una muy buena iniciativa” de la que participaron 18 provincias, y de la cual surgieron “proyectos de ley que están redactados”, sobre los cuales se llegó a “algunos consensos, pero también a algunos disensos”.

“En modernización laboral hay un proyecto que propone el Gobierno, que es el que finalmente va a ir al Congreso en breve, pero también hay algunas propuestas divergentes. La CGT, con Gerardo Martínez, hizo aportes divergentes y la UIA, con Martín Rapallini, también”, mencionó en declaraciones a Radio Rivadavia,

Acto seguido, expuso que “se ha creado el mito de que cualquier modificación a la legislación laboral es antiobrera y la verdad es que no ha habido nada más antiobrero, que esta legislación que está desactualizada”.

“Los números de empleo en blanco en la Argentina están muy estancados en un mismo número desde hace más de una década” y “lo que limita la creación de nuevo empleo es la legislación laboral”, cerró Cornejo.
 

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