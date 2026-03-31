Cascallares destacó a la inversión educativa como una “política central”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró este miércoles un jardín de infantes y un nuevo edificio para la Escuela Secundaria N° 76 del municipio de Almirante Brown, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente interino Juán José Fabiani.

Inaugurar una escuela y un jardín como vinimos a hacer a #AlmiranteBrown y llegar a los 295 nuevos edificios escolares es un verdadero logro con un Gobierno nacional que no cree en la educación pública. pic.twitter.com/P5tQZsclNF — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 10, 2025

En ese marco, Kicillof afirmó que “para nosotros es un verdadero orgullo estar hoy inaugurando dos establecimientos educativos en Almirante Brown: a contramano de un Gobierno nacional que no cree en la educación pública, seguimos invirtiendo y alcanzamos ya los 295 nuevos edificios escolares en la provincia”.

“Esto va mucho más allá de discusiones ideológicas: cuando el Gobierno nacional nos habla de la libertad de mercado como la única salida, lo que está haciendo es profundizar las desigualdades”, explicó el mandatario.

“Dicen que así se alcanza el superávit, pero no están ahorrando plata: cuando paralizan las obras de 80 escuelas lo que están haciendo es arruinar el futuro de miles de pibes y pibas bonaerenses”, anexó.

Por último, puso de relieve que “en la Provincia estamos convencidos de que ningún pibe puede quedarse sin escuela: no va a ser fácil, va a costar mucho, pero vamos a seguir trabajando para que todos y todas tengan las mismas oportunidades”.

👩‍🏫 También quedó lista la obra de ampliación de la Secundaria Nº 76, que ahora tiene su propio edificio para que más de 300 estudiantes dejen de compartir espacio con otra escuela.



✅ Seguimos invirtiendo para que los bonaerenses tengan un futuro con más igualdad y mejores… pic.twitter.com/W7qBF86CMJ — Gobierno PBA (@BAProvincia) December 10, 2025

El nuevo jardín está ubicado en el barrio Yapeyú y ampliará la oferta de nivel inicial en el distrito con una matrícula proyectada para 90 alumnos. Cuenta con tres aulas con baños incorporados, SUM, cocina y patio, en tanto que fue totalmente equipado por la Fábrica de Mobiliario Escolar Pública de la Provincia.

Asimismo, la ampliación de la EES Nº 76 permitió que la institución cuente con un edificio propio con seis aulas para garantizar el mejor aprendizaje de sus 300 estudiantes, quienes hasta el momento compartían instalaciones con alumnos de la Escuela Primaria N° 21.

Aunque se nos haga cada vez más difícil, vamos a seguir así, invirtiendo en la formación y el futuro de los bonaerenses para honrar nuestro compromiso con la educación pública. pic.twitter.com/uKmWC46tVF — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 10, 2025

“Estas inauguraciones son el resultado de una verdadera política de Estado en la provincia de Buenos Aires: la alegría de la comunidad de Almirante Brown nos impulsa a seguir trabajando de forma mancomunada con el municipio para garantizar que la educación tenga un rol central y alcance a todos los chicos y chicas”, expresó Terigi.

En tanto, Cascallares remarcó que “una vez más contamos con la presencia del Gobernador en Almirante Brown para inaugurar escuelas que mejoran las condiciones de estudio de los pibes y pibas”.

“A pesar de las dificultades que provoca el Gobierno nacional, la Provincia y el municipio sostienen a la educación pública como una de sus políticas centrales”, agregó el intendente en uso de licencia y diputado provincial por la tercera sección.

A su turno, Fabiani aseveró que “esta jornada es el resultado de un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo en Almirante Brown: junto a la Provincia, creemos en un Estado presente que invierte en la educación pública porque estamos convencidos de que es la principal herramienta de transformación que tiene nuestra comunidad”.

Por su parte, el director de la EES N°76, Daniel Báez, sostuvo que “hoy es un día histórico, en el que no solo festejamos la concreción de una obra: estamos celebrando la inversión en oportunidades, inclusión y esperanza para nuestros jóvenes”.