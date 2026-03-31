Deportes | 10 dic 2025
Fútbol
Se sorteó la Liga Profesional 2026: así serán los grupos
De este modo, ya se palpita la competencia del año próximo ¿Cuáles serán los interzonales? También se definió el cuadro de 32vos de final de la Copa Argentina.
Ya se conoce la conformación de las zonas del Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026 para la Liga Profesional 206. Así quedó establecido tras el sorteo realizado este miércoles en el predio de Ezeiza tras la reunión del Comité Ejecutivo.
Zona A
Platense
Defensa y Justicia
Central Córdoba
Lanús
Deportivo Riestra
Talleres
Boca
Estudiantes
Instituto
Gimnasia Mendoza
San Lorenzo
Independiente
Newell’s
Unión
Vélez
Zona B
Argentinos
Aldosivi
Atlético Tucumán
Banfield
Barracas Central
Belgrano
River
Gimnasia
Estudiantes (Río Cuarto)
Independiente Rivadavia Mza.
Huracán
Racing
Rosario Central
Sarmiento
Tigre
Además, se sorteó la fecha Interzonal, que quedó diagramada de esta manera (esta información no determina localías definitivas, que serán informadas a la brevedad).
Vélez – River
Barracas Central – Platense
Talleres – Rosario Central
Sarmiento – Estudiantes
Defensa y Justicia – Belgrano
Argentinos – Lanús
Boca – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
Unión – Aldosivi
Atlético Tucumán – Instituto
San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia – Gimnasia Mendoza
Central Córdoba – Tigre
Huracán – Deportivo Riestra
Newell’s – Banfield
Según se explicó desde la AFA, las zonas se arman por sorteo, por consiguiente, el “azar” puede definir equipos parecidos (o no) en las zonas respecto de 2025.
El sorteo se realiza por parejas, no por clubes de manera individual. Es decir, si la pareja se conformara por “Equipo 1” y “Equipo 2” y del sorteo surgiera que el Equipo 1 se ubica en zona A, el Equipo 2 se ubicará en la correspondiente zona B.
En cuanto al formato, seguirá siendo de dos zonas de 15 equipos cada una, con una fase de grupos, en la que se disputen 16 partidos. Luego playoffs con cuatro instancias: Octavos, Cuartos, Semifinales y Final.
En concreto, serán 14 partidos contra los equipos de la misma zona; un interzonal contra equipo clásico o emparejamiento y otra fecha interzonal, lo que da un total de 16 cotejos.
Copa Argentina
Por otra parte, ya se conoce la disposición del cuadro principal y cuáles serán los encuentros correspondientes a los 32vos de Final de la Copa Argentina, que tiene como campeón defensor a Independiente Rivadavia, vencedor de Argentinos en el encuentro decisivo.
Así quedaron los cruces:
PARTIDO 1: San Lorenzo - Deportivo Rincón (Neuquén)
PARTIDO 2: Huracán - Olimpo
PARTIDO 3: River Plate - Ciudad Bolívar
PARTIDO 4: Boca Juniors - Gimnasia (Chivilcoy)
PARTIDO 5: Racing - San Martín (Formosa)
PARTIDO 6: Independiente - Atenas (Río Cuarto)
PARTIDO 7: Platense - Argentino de Monte Maíz
PARTIDO 8: Argentinos Juniors - Midland
PARTIDO 9: Banfield - Real Pilar
PARTIDO 10: Lanús - Sarmiento de La Banda
PARTIDO 11: Talleres - Argentino de Merlo
PARTIDO 12: Belgrano - Atlético de Rafaela
PARTIDO 13: Vélez - Deportivo Armenio
PARTIDO 14: Tigre - Claypole
PARTIDO 15: Estudiantes LP - Ituzaingó
PARTIDO 16: Gimnasia LP - Camioneros
PARTIDO 17: Newell's - Acassuso
PARTIDO 18: Rosario Central - Sportivo Belgrano
PARTIDO 19: Independiente Rivadavia - Estudiantes
PARTIDO 20: Gimnasia (Mendoza) - Gimnasia y Tiro (Salta)
PARTIDO 21: Central Córdoba (Santiago del Estero) - Gimnasia (Jujuy)
PARTIDO 22: Atlético Tucumán - Sportivo Barracas
PARTIDO 23: Instituto - Atlanta
PARTIDO 24: Estudiantes de Río Cuarto - San Martín (Tucumán)
PARTIDO 25: Godoy Cruz - Deportivo Morón
PARTIDO 26: San Martín de San Juan - Deportivo Madryn
PARTIDO 27: Unión de Santa Fe - Agropecuario
PARTIDO 28: Defensa y Justicia - Chaco For Ever
PARTIDO 29: Sarmiento (Junín) - Tristán Suárez
PARTIDO 30: Aldosivi - San Miguel
PARTIDO 31: Barracas Central - Temperley
PARTIDO 32: Deportivo Riestra - Deportivo Maipú