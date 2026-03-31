Se sorteó la Liga Profesional 2026: así serán los grupos

Ya se conoce la conformación de las zonas del Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026 para la Liga Profesional 206. Así quedó establecido tras el sorteo realizado este miércoles en el predio de Ezeiza tras la reunión del Comité Ejecutivo.

Zona A

Platense

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Lanús

Deportivo Riestra

Talleres

Boca

Estudiantes

Instituto

Gimnasia Mendoza

San Lorenzo

Independiente

Newell’s

Unión

Vélez

Zona B

Argentinos

Aldosivi

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Belgrano

River

Gimnasia

Estudiantes (Río Cuarto)

Independiente Rivadavia Mza.

Huracán

Racing

Rosario Central

Sarmiento

Tigre

Además, se sorteó la fecha Interzonal, que quedó diagramada de esta manera (esta información no determina localías definitivas, que serán informadas a la brevedad).

Vélez – River

Barracas Central – Platense

Talleres – Rosario Central

Sarmiento – Estudiantes

Defensa y Justicia – Belgrano

Argentinos – Lanús

Boca – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

Unión – Aldosivi

Atlético Tucumán – Instituto

San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia – Gimnasia Mendoza

Central Córdoba – Tigre

Huracán – Deportivo Riestra

Newell’s – Banfield

Según se explicó desde la AFA, las zonas se arman por sorteo, por consiguiente, el “azar” puede definir equipos parecidos (o no) en las zonas respecto de 2025.

El sorteo se realiza por parejas, no por clubes de manera individual. Es decir, si la pareja se conformara por “Equipo 1” y “Equipo 2” y del sorteo surgiera que el Equipo 1 se ubica en zona A, el Equipo 2 se ubicará en la correspondiente zona B.

En cuanto al formato, seguirá siendo de dos zonas de 15 equipos cada una, con una fase de grupos, en la que se disputen 16 partidos. Luego playoffs con cuatro instancias: Octavos, Cuartos, Semifinales y Final.

En concreto, serán 14 partidos contra los equipos de la misma zona; un interzonal contra equipo clásico o emparejamiento y otra fecha interzonal, lo que da un total de 16 cotejos.

Copa Argentina

Por otra parte, ya se conoce la disposición del cuadro principal y cuáles serán los encuentros correspondientes a los 32vos de Final de la Copa Argentina, que tiene como campeón defensor a Independiente Rivadavia, vencedor de Argentinos en el encuentro decisivo.

Así quedaron los cruces:

PARTIDO 1: San Lorenzo - Deportivo Rincón (Neuquén)

PARTIDO 2: Huracán - Olimpo

PARTIDO 3: River Plate - Ciudad Bolívar

PARTIDO 4: Boca Juniors - Gimnasia (Chivilcoy)

PARTIDO 5: Racing - San Martín (Formosa)

PARTIDO 6: Independiente - Atenas (Río Cuarto)

PARTIDO 7: Platense - Argentino de Monte Maíz

PARTIDO 8: Argentinos Juniors - Midland

PARTIDO 9: Banfield - Real Pilar

PARTIDO 10: Lanús - Sarmiento de La Banda

PARTIDO 11: Talleres - Argentino de Merlo

PARTIDO 12: Belgrano - Atlético de Rafaela

PARTIDO 13: Vélez - Deportivo Armenio

PARTIDO 14: Tigre - Claypole

PARTIDO 15: Estudiantes LP - Ituzaingó

PARTIDO 16: Gimnasia LP - Camioneros

PARTIDO 17: Newell's - Acassuso

PARTIDO 18: Rosario Central - Sportivo Belgrano

PARTIDO 19: Independiente Rivadavia - Estudiantes

PARTIDO 20: Gimnasia (Mendoza) - Gimnasia y Tiro (Salta)

PARTIDO 21: Central Córdoba (Santiago del Estero) - Gimnasia (Jujuy)

PARTIDO 22: Atlético Tucumán - Sportivo Barracas

PARTIDO 23: Instituto - Atlanta

PARTIDO 24: Estudiantes de Río Cuarto - San Martín (Tucumán)

PARTIDO 25: Godoy Cruz - Deportivo Morón

PARTIDO 26: San Martín de San Juan - Deportivo Madryn

PARTIDO 27: Unión de Santa Fe - Agropecuario

PARTIDO 28: Defensa y Justicia - Chaco For Ever

PARTIDO 29: Sarmiento (Junín) - Tristán Suárez

PARTIDO 30: Aldosivi - San Miguel

PARTIDO 31: Barracas Central - Temperley

PARTIDO 32: Deportivo Riestra - Deportivo Maipú