Advertencia de Adorni a Kicillof: “Sin déficit, no hay nueva deuda”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la Ley de Financiamiento que la Legislatura bonaerense le votó días atrás al gobernador Axel Kicillof y deslizó que el Gobierno nacional convalidará el endeudamiento si existe déficit fiscal.

“Le recordamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que sin déficit, no hay nueva deuda”, apuntó Adorni en conferencia de prensa, mientras la administración bonaerense aguarda que el presidente Javier Milei autorice el endeudamiento por más de 3 mil millones de dólares.

#Endeudamiento ⚠️ Advertencia de Manuel Adorni a Axel Kicillof: “Sin déficit, no hay nueva deuda”



💬Mientras la Provincia aguarda que Javier Milei apruebe el pedido de endeudamiento por más de 3 mil millones de dólares, el jefe de Gabinete puso un manto de dudas y cuestionó la… pic.twitter.com/3r8LDGdva6 — ANDigital (@ANDigitalOK) December 10, 2025

Por otra parte, el ministro coordinador descartó convocar a Kicillof. “Trabajamos para lo que la gente nos pide. Cuando uno marca que el equilibrio fiscal es fundamental, cuando el endeudamiento no es ni más ni menos que un sacrificio para generaciones futuras, cuando pedimos que se adhieran a leyes como la ley antimafia u otras, y no hay colaboración, entendés que hay gobernadores que no van con lo que la gente nos pide”.

“No tiene mucho sentido”, insistió, cuando volvió a ser consultado por la prensa acreditada en Casa Rosada.

Este Gobierno le está sacando el peso del Estado a los argentinos.



Desde el comienzo de la gestión, se recortó todo gasto superfluo. Se puso fin a los privilegios de la política. Se cerraron 8 ministerios, se eliminaron cerca de 100 secretarías y subsecretarías, junto con más de… pic.twitter.com/P3CqOSiakn — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) December 10, 2025

Y sentenció: “Lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal y a los bonaerenses les vaya mal. No hay mucho para dialogar porque no hay muestras de buena voluntad”.