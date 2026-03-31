Milei suspendió su agenda en Oslo y regresa al país: Qué pasó

El presidente Javier Milei emprendió el retorno a Argentina este miércoles luego de que se suspendieran los actos oficiales previstos durante su estadía en Oslo, Noruega, tras la imposibilidad de que la galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, participe del evento.

Pese a la expectativa generada, Machado, quien iba a recibir en persona el Nobel de la Paz, no asistió a la ceremonia por “problemas de seguridad y logística”, informó el Instituto Nobel en Oslo.

Por consiguiente, la conferencia de prensa que la dirigente opositora venezolana tenía prevista fue cancelada en la víspera del evento.

La hija de Machado, Ana Corina Sosa, fue quien recibió el premio en su nombre en una emotiva ceremonia que contó con la presencia de varios líderes latinoamericanos.

Ante la incertidumbre sobre su llegada, la comitiva argentina suspendió el resto de la agenda del mandatario -viajó acompañado de su hermana, la secretaria general de la Preisencia, Karina Milei-, que incluía reuniones bilaterales con el rey de Noruega, Harald V, y con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.