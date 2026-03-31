Impulsan el uso de códigos QR para asistir a víctimas de violencia de género

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley para crear “Puntos Violetas Digitales”, un sistema de códigos QR que permita asistir de manera urgente a las personas que sufran violencia de género.

“Mediante este proyecto se propone crear una herramienta simple y moderna para que cualquier persona pueda pedir ayuda o informarse ante una situación de violencia de género desde su celular”, explicó al respecto la legisladora.

En el articulado de la iniciativa se destaca que los mencionados “Puntos Digitales Violetas” deben ser instalados en lugares visibles y de acceso público dispositivos con código QR interactivos que dirijan a un sitio web o plataforma oficial que contenga información, asistencia inmediata, canales de denuncia y emergencia frente a situaciones de violencia por razones de género u otras vulnerabilidades.

Así, cada uno de ellos tendrá un código QR visible, que al escanearlo lleve a una plataforma oficial de la Provincia de Buenos Aires con información clara, contactos de emergencia (144, 911, 137), centros de atención cercanos y un botón para pedir asistencia inmediata.

En la iniciativa se establece que los mismos deben estar a la vista en eventos masivos organizados por la Provincia de Buenos Aires y espectáculos, estaciones de transporte, hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires, oficinas públicas, universidades provinciales, clubes y centros culturales.

“El objetivo es que las personas sepan dónde acudir, cómo actuar y a quién contactar en caso de necesitar ayuda, de manera anónima, accesible y segura, para que se integre a las políticas provinciales vigentes sobre violencia de género”, amplió Vaccarezza.

En busca de amplificar su alcance, en el proyecto se insta a que los municipios adhieran a la instalación de los Puntos Violetas Digitales con el objetivo de promover la sensibilización y visibilización de la problemática de la violencia de género en todo el territorio bonaerense.