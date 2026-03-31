Qué es el “banco de horas”, uno de los puntos centrales de la reforma laboral

Mientras se espera que comience el debate formal en sesiones extraordinarias del paquete reformista impulsado por el Gobierno, comenzaron a aflorar los primeros lineamientos de los distintos proyectos, entre ellos el que propone modificaciones en el régimen laboral.

Según trascendió, la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei incorpora un cambio central en la organización del trabajo: la creación de un régimen de “banco de horas”.

Se trata de una modalidad que permitiría sustituir el esquema tradicional de horas extras por un sistema flexible de distribución y compensación del tiempo trabajado. La propuesta forma parte del paquete de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo que se tratará en el Congreso.

De acuerdo al borrador oficial, el banco de horas habilitaría a que las horas trabajadas por encima de la jornada habitual no se paguen con el recargo tradicional, sino que se acumulen en una cuenta individual del trabajador para ser compensadas posteriormente con jornadas reducidas, descansos o días libres.

Para su aplicación, sería obligatorio un acuerdo escrito y voluntario entre empleador y trabajador o la inclusión del régimen en convenios colectivos.

El objetivo primordial del cambio sería otorgar “mayor flexibilidad a las empresas, especialmente en sectores con fluctuaciones de demanda, permitiendo ampliar la jornada en períodos de mayor actividad y reducirla cuando baja la carga de trabajo”.

Fuentes oficiales deslizaron que este esquema simplificaría la organización laboral y reduciría costos asociados al pago de horas extra, manteniendo los límites legales y el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

Asimismo, el proyecto prevé que el banco de horas también pueda aplicarse a trabajadores con tiempo parcial, siempre que no se superen los topes legales de jornada semanal.