El auditorio del Pasaje Dardo Rocha fue nombrado “Estela Barnes de Carotto”

El intendente de La Plata, Julio Alak, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, abrieron este miércoles la primera Feria del Libro y Editores de Derechos Humanos (FEDHU) en el Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha, reinauguraron el auditorio del espacio y presentaron una película.

“Hoy es un día muy especial, esta ciudad sufrió mucho el terrorismo de Estado, en donde perdieron la vida miles de chicos, chicas, estudiantes, trabajadores”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, recalcó: “Estela junto a otras madres se pusieron al frente para llevar el mensaje de ‘Memoria, Verdad y Justicia’. Por eso hoy es un acto de reconocimiento a una hija de la ciudad, en el marco de un hecho cultural que también significa transformar el dolor en esperanza".

Por su parte, Estela de Carlotto destacó que “atravesamos una lucha de contar las verdades de la historia y de saber quién es quién de aquellos que decían ser los salvadores de la patria. Tristes momentos pero que no nos mataron esa necesidad de continuar una lucha muy peligrosa, pero necesaria”.

Enmarcadas en el Día Internacional de los Derechos Humanos, las actividades comenzaron con el corte de cinta para dejar formalmente inaugurada la FEDHU en el Pabellón Central del espacio de 50 entre 6 y 7, donde recorrieron los stands y visitaron el puesto de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

La feria podrá visitarse hasta el 13 de diciembre de 14 a 20 horas y ofrecerá charlas, talleres, proyecciones, muestras, conferencias y lecturas colectivas bajo la premisa de promover el debate, la formación y la reflexión ciudadana a través de la literatura y resaltar la importancia de la memoria histórica.

A continuación, el intendente platense y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se dirigieron al auditorio del pasaje, el cual reinauguraron luego de las obras de restauración que llevó adelante la Municipalidad y nombraron 'Estela Barnes de Carlotto' con el descubrimiento de una placa en el exterior de la sala.

Vale recordar que el espacio, con capacidad para 300 personas, se encontraba completamente deteriorado al inicio de la gestión, y que atravesó una puesta en valor que contempló el arreglo de techos, el escenario y las paredes, entre otras intervenciones.

💚 Participamos de la reinauguración del Auditorio Estela de Carlotto en el Pasaje Dardo Rocha en La Plata. Estar en un espacio que lleva su nombre siempre mueve algo adentro. Estela es guía, es ternura y es coraje; una mujer que marcó nuestras vidas y nuestra manera de entender… pic.twitter.com/CpT37YI3fy — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) December 11, 2025

La actividad continuó en el Cine Select con la proyección de Verdades verdaderas, de Nicolás Gil Lavedra, una película sobre la vida de Estela de Carlotto, una mujer de clase media cuya vida cambió por completo con el secuestro y asesinato de su hija Laura entre 1977 y 1978 y la pérdida de su nieto Guido, retenido por los secuestradores.

Durante la jornada en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, que contó también con música en vivo, estuvieron presentes el secretario de Gobierno del Municipio, Guillermo Cara; la secretaria de Cultura comunal, Ana Negrete; la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz; y referentes de organismos de derechos humanos, de la Justicia y de educación; entre otros.