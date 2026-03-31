Gray presentó amparo para frenar privatización de Corredores Viales

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un recurso de amparo en colaboración con el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CoNaDUV) ante la Justicia Federal, contra el procedimiento de privatización de Corredores Viales y el consecuente llamado a licitación pública nacional e internacional.

Se trata del expediente CAF 49357/2025, radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del juez Juan Gabriel Cayssialsm.

“El acto administrativo impugnado por el Gobierno nacional constituye una flagrante vulneración de derechos y garantías constitucionales, con efectos permanentes e irreparables, que habilitarán el cobro indebido de tarifas y generarán un daño grave imposible de revertir”, alertó el jefe comunal.

En este sentido, explicó que “presentamos este amparo para evitar que las y los bonaerenses deban afrontar un costo desmedido en los peajes, lo que impactará directamente en la economía de quienes utilizan diariamente este corredor para cumplir con sus obligaciones: trabajar, estudiar, producir y transitar libremente”.

2. Defendemos el derecho a transitar sin costos desmedidos y sin poner la rentabilidad de unos pocos por encima del interés público. — Fernando Gray (@fernandogray) December 11, 2025

En tanto, desde el CoNaDUV dieron cuenta que “el peaje constituye un servicio público esencial que, aun cuando sea delegado a operadores privados, debe garantizarse de manera regular y continua”.

Asimismo, expusieron que “avanzar en procesos de privatización sin un organismo regulador independiente puede derivar en prestaciones deficientes, prácticas monopólicas abusivas y falta de cumplimiento en las inversiones comprometidas, colocando la rentabilidad empresarial por encima del interés público”.

La resolución 1843/2025 dispone el inicio del procedimiento de privatización y el consecuente llamado a licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple. El Estado nacional fundamenta esta medida en la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” N° 27.742, que establece lineamientos para reorganizar la administración y optimizar la gestión pública.

“No obstante, dicha norma no autoriza avanzar en procesos de privatización no previstos, lo que podría implicar mayores costos para usuarios y consumidores, tal como ocurre en el Municipio de Esteban Echeverría”, completaron.