La legendaria voz de Led Zeppelin vuelve a la Argentina

Robert Plant, frontman de la legendaria banda Led Zeppelin y uno de los artistas más influyentes en la historia del rock, vuelve a la Argentina con Rugido de otoño, el tour con el que presentará su nuevo álbum Saving Grace.

Acompañado por la cantante Suzi Dian y una banda de músicos excepcionales —el baterista Oli Jefferson, el guitarrista Tony Kelsey, el bajista y músico de cuerdas Matt Worley, y el violonchelista Barney Morse-Brown—, Plant ofrecerá sus shows el 10 y 11 de mayo en el Gran Rex de Buenos Aires, el 14 de mayo en La plaza de la Música de Córdoba y el 16 de mayo en el Metropolitano de Rosario.

La noticia llega a pocos días de haber estrenado su sesión en Tiny Desk de la emisora NPR, donde interpretaron cinco canciones en formato íntimo. La presentación fue celebrada como un resumen perfecto de esta nueva etapa: espiritual, cruda y profundamente fresca.

Aunque Plant ya había recibido elogios unánimes por sus exploraciones de la música de raíces estadounidenses —como en sus discos junto a Alison Krauss (con quien ganó cinco premios Grammy) o en su proyecto Band of Joy junto a Patty Griffin y Buddy Miller—, Saving Grace representa algo distinto: un regreso a sus orígenes, en las fronteras de Gales, y el encuentro con una banda que comparte su amor por el folk, el blues, el gospel, el country y otras sonoridades que flotan entre géneros.



Grabado en un entorno rural en la frontera galesa y lanzado el 26 de septiembre de 2025, Saving Grace sorprendió por su delicadeza, su espíritu artesanal y su mirada profunda sobre la música roots.

El repertorio incluye versiones de clásicos olvidados y nuevas lecturas de piezas tradicionales, atravesadas por un enfoque sobrio y magnético. El álbum fue destacado por medios como The New York Times, Mojo y Uncut como una de las obras más personales e inspiradas de la carrera de Plant.

Su primer show en el Teatro Gran Rex el 10 de mayo, marca su primera presentación oficial en Argentina desde 2012 (cuando tocó en el Luna Park), y la primera vez que vuelve a subirse a un escenario local desde 2015, cuando sorprendió en medio del show de Jack White en Lollapalooza para interpretar juntos “The Lemon Song”.

En contraste con sus épocas de estadios multitudinarios, Plant hoy elige el camino de la intimidad. Comparte el centro de la escena con Suzi Dian, cede protagonismo y crea, junto a su banda, un espacio sonoro de complicidad y emoción.

“No estoy cansado de esto. Es una revelación: la dulzura de esta música, la gente que la toca”, declaró recientemente.

El Teatro Gran Rex, con su acústica y su atmósfera cálida, será el marco ideal para vivir esta experiencia junto al mítico Plant, y sin dudas el público argentino le sumará ese ingrediente secreto que garantiza noches únicas.

