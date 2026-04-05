Edición especial de “Tiburón”

En el 50º aniversario de la clásica película Tiburón, Editorial Planeta recupera a este referente absoluto en una edición conmemorativa con contenido adicional.

Amity es una pequeña población de la costa atlántica de Estados Unidos que vive principalmente del turismo.

Un día cualquiera, al alba, poco antes de empezar la temporada de verano aparecen en la playa los restos de una joven que al parecer ha sido devorada por un tiburón.

La policía, la prensa y los comerciantes ocultan la noticia que podría espantar a los veraneantes. Pero a los pocos días un bañista ve desde la costa cómo un animal gigantesco ataca a un muchacho. Entonces empieza la batida: un grupo de hombres hábiles y decididos se lanzarán al mar para enfrentarse a la bestia.

¡La película «Tiburón», de Steven Spielberg, cumple 50 años!✨



Para celebrarlo, llega a librerías esta edición especial que recupera la novela de Peter Benchley con contenido inédito.



🦈 Un clásico que cambió el cine en una edición conmemorativa, ¡no os la perdáis! pic.twitter.com/o0k4hR1NdP — Editorial Planeta (@edit_planeta) May 7, 2025

Publicada en 1974, Tiburón alcanzó el éxito inmediatamente. Al año siguiente se estrenó la célebre adaptación al cine dirigida Steven Spielberg, y en la que Peter Benchley colaboró como co-guionista,. Desde entonces, Tiburón se ha consagrado como un absoluto clásico contemporáneo de la cultura pop.

Esta edición incluye contenido adicional de los archivos de Peter Benchley, como reproducciones del manuscrito original, fotografías del rodaje y varios textos del autor en los que narra en primera persona la escritura de Tiburón y su colaboración con Steven Spielberg.

El autor

Peter Benchley (Nueva York, 1940 - Nueva Jersey, 2006) fue un escritor estadounidense conocido principalmente por su célebre novela Tiburón y por haber colaborado como guionista de la adaptación cinematográfica que llevó a cabo Steven Spielberg.

Cuando emprendió la escritura de Tiburón, trataba de sobrevivir como autor a tiempo completo enviando relatos al New Yorker. Al publicarse, en 1974, la novela fue un éxito inmediato, causó sensación e incluso generó una tendencia de libros sobre otras amenazas animales similares.

Tiburón permaneció en las listas de los libros más vendidos de todo el mundo durante meses, alcanzó los 20 millones de ejemplares y se convirtió en uno de los referentes absolutos de la literatura de género. Benchley escribió asimismo las novelas Abismo e Isla, que también fueron llevadas al cine.

