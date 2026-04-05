La izquierda rechazó el “reparto escandaloso de comisiones”

El diputado nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Néstor Pitrola, manifestó que “para aprobar su paquete de leyes, el Gobierno de Milei se encuentra negociando contrarreloj la constitución de las comisiones permanentes”.

“Por el momento, plantean sólo constituir las ‘necesarias’ para aprobar el paquete de Leyes anti-obreras de Presupuesto, Reforma Laboral, Ley de Glaciares, Código Penal, Compromiso Fiscal e Inocencia Fiscal”, describió.

En este marco, tanto Pitrola como su par Myriam Bregman se reunieron con el titular de la Cámara baja, Martín Menem, primero y luego con los diputados Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoranz.

Ante ellos, reclamaron integrar Presupuesto con Nicolás Del Caño, Penal con Myriam Bregman, Trabajo con Néstor Pitrola y Recursos Naturales con Romina Del Plá.

“El procedimiento de las autoridades de la Cámara es completamente irregular. Pretenden repartirse las comisiones entre los bloques que votan a favor del gGbierno, excluyendo las voces disidentes como la del Frente de Izquierda”, plantearon.

Y dieron cuenta que “esto violenta los mecanismos de la Cámara, donde se estipula que todos los ‘sectores políticos’ deben estar representados en las comisiones en las mismas proporciones que tienen en el recinto”.

“Bajo esta modalidad, sobre los 186 lugares de las cinco comisiones que se forman -Presupuesto, Penal, Trabajo, Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales- corresponden dos lugares por sistema d’hont y tres por sistema proporcional. En la reunión mantenida se contrapropuso que al menos Myriam Bregman sea incluida en la Comisión de Legislación Penal”, añadieron.

Por su parte, Del Plá dijo que “el escándalo no termina ahí. Las autoridades de la Cámara, por resolución de presidencia, han asignado proyectos de gran envergadura a una sola comisión, cuando deberían recorrer varias”.

“Por ejemplo, el proyecto que se presenta como de ‘Compromiso Fiscal’ plantea modificaciones al Código Penal, incorporando artículos que son anticonstitucionales, pero solo pasaría por la comisión de Presupuesto y Hacienda”, sentenció.

Y Pitrola cerró: “Denunciamos estas maniobras, al mismo tiempo que reiteramos nuestra plena disposición a la lucha para tirar abajo este paquete de leyes reaccionarias y anti-populares del Gobierno de Milei”.