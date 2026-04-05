Luis Juez es definitivamente violeta

Tras abandonar la bancada PRO para constituir su bloque unipersonal del Frente Cívico, Luis Juez fue confirmado como integrante del armado de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación.

“No es otra cosa que trasladar la alianza política que tenemos en mi provincia con LLA al escenario parlamentario, actuaremos como un interbloque. Así participaremos de la discusión desde el origen”, había expresó el legislador.

“Luis Juez se suma con su bloque a nuestro interbloque en el Senado”, reforzó la titular del bloque violeta en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

Luis Juez se suma con su bloque a nuestro interbloque en el Senado.



Me alegra tenerlo cerca: un hombre de convicciones firmes, decente y que siempre está del lado de los cambios profundos que la Argentina necesita.



Nuestro equipo se fortalece con un Senado decidido a empujar… pic.twitter.com/s5CQsE0PN2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 11, 2025

Y recalcó: “Me alegra tenerlo cerca: un hombre de convicciones firmes, decente y que siempre está del lado de los cambios profundos que la Argentina necesita”.

“Nuestro equipo se fortalece con un Senado decidido a empujar las reformas y a construir un país ordenado y libre. Vamos con todo”, sentenció la exministra de Seguridad.

