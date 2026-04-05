Municipios | 11 dic 2025
Servicios Públicos
Olavarría: intenso trabajo de limpieza en un predio fabril abandonado
La intervención del lugar respondió al pedido expreso de vecinos y vecinas, además del correspondiente estudio de situación por parte de la comuna.
El Municipio de Olavarría informó que en las últimas horas se desplegó en distintos puntos del barrio Villa Aurora un dispositivo con máquinas y personal de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.
Se trató no sólo de la continuidad de los trabajos de mantenimiento y mejora que se realizan de manera permanente en todo el partido, sino también como respuesta a planteos puntuales que habían realizado vecinos y vecinas de ese sector de la ciudad.
En ese sentido, una de las particularidades fue el abordaje que se realizó en torno a un predio fabril abandonado ubicado sobre avenida Luciano Fortabat y las Orquídeas. La intervención del lugar respondió al pedido expreso de vecinos y vecinas, además del correspondiente estudio de situación por parte de la comuna.
En ese análisis quedó expuesto el riesgo sanitario, ambiental, pero también materia de seguridad para las personas que atraviesan a diario ese punto de la ciudad, por lo que se llevó a cabo una exhaustiva limpieza que incluyó el corte de pastizales y la erradicación de focos de basurales a cielo abierto.
Vale destacar que desde el Ejecutivo se llevó a cabo la notificación pertinente a los dueños del lugar para que lleven a cabo la limpieza y reacondicionamiento del sitio, tal como sucede ante la detección o denuncia de cualquier baldío. Es por ello que los gastos ocasionados en el trabajo serán luego imputados a los propietarios, además de la infracción correspondiente.
Por otra parte, se desarrollaron trabajos de mantenimiento y mejora sobre calle 213, entre Luciano Fortabat y avenida Pueyrredón; y sobre Las Heras entre 213 y 189, además del acceso a la Escuela Agraria.
Desde el Municipio se recordó a la comunidad la vigencia de las Ordenanza 195/84 y Ordenanza 3929/16, disponibles ambas para su consulta en la Página web del Municipio, por lo que se solicita la incorporación de conductas responsables y medidas para controlar el estado de lotes o terrenos baldíos.
Por último, se pidió que ante la detección de situaciones de estas características, realizar su denuncia anónima a la Línea de Atención Ciudadana 147, que opera todos los días durante las 24 horas.