Choques falsos: desbaratan en Morón banda que estafaba aseguradoras

Con múltiples allanamientos en el marco de una causa por asociación ilícita, falsificación de documentos y estafas reiteradas contra compañías de seguros y hay nuevos detenidos.

La investigación, dirigida por la UFI Nº 5 y con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6 de Morón, apunta a una organización delictiva dedicada a simular accidentes de tránsito y presentar documentación falsa para cobrar indemnizaciones millonarias.

El caso se inició el 15 de junio de 2025, cuando representantes de la empresa Federación Patronal Seguros denunciaron maniobras fraudulentas mediante la utilización de historiales médicos, poderes y certificados vehiculares adulterados.

A partir de allí, la fiscalía ordenó a la DDI realizar tareas de campo, cruces telefónicos y análisis de antenas que permitieron reconstruir los movimientos y roles de los miembros de la banda.

En junio y julio de este año ya habían sido detenidos cuatro personas, además de varios aprehendidos a quienes se les incautó telefonía celular, computadoras y documentación clave para la causa. El análisis de ese material llevó a identificar a nuevos participantes.

Este miércoles se ejecutaron 15 órdenes de registro en domicilios de Vicente López, El Palomar, Haedo, Ramos Mejía, Morón, Virreyes, Caseros, San Miguel, Ituzaingó y CABA.

Como resultado, fueron detenidos diez involucrados y durante los procedimientos se secuestraron ocho notebooks, tablets, tres iPads, múltiples celulares, discos externos, GPS, DVR, una caja fuerte, máquinas contadoras de billetes, un detector de billetes falsos, sellos profesionales, recetas médicas, además de una escopeta calibre 16, una pistola Glock .40, cargadores y municiones.

Resta mencionar que la investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones.