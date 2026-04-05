La CGT movilizará el jueves 18 de diciembre contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que realizará una movilización el jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que será tratado en el Senado de la Nación.

La marcha fue lanzada por el Consejo Directivo de la central obrera, durante una reunión en la sede de la CGT en Azopardo.

La concentración está prevista para las 15 horas y tendrá como punto principal de concentración la Plaza de Mayo, aunque también se esperan cortes y protestas en distintos puntos del país.

#Conflictividad 👎🏽 La CGT movilizará el jueves 18 de diciembre contra la #ReformaLaboral



👷🏽‍♂️👷🏽‍♀️ Bajo la advertencia de “un retroceso en materia de #Derechos”, la central obrera anunció una marcha en #PlazaDeMayo para repudiar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.… pic.twitter.com/2lCXJrbwaa — ANDigital (@ANDigitalOK) December 11, 2025

Los dirigentes cegetistas consideran que la iniciativa oficial representa un “retroceso en derechos laborales y colectivos”, y de esta manera decidieron avanzar con una demostración de fuerza antes de que el proyecto inicie su derrotero en la Cámara alta.

El gremialismo dejó trascender la reforma que “limita el derecho a huelga, flexibiliza condiciones de contratación y despidos, y debilita la acción sindical, cuestiones que, según la central, atentan contra los intereses de los trabajadores”.

Los cambios que impulsa el Ejecutivo buscan, entre otros puntos, apuntan a “redefinir la base de cálculo de indemnizaciones, introducir mayores flexibilizaciones laborales y ampliar las facultades para que los empleadores negocien acuerdos individualizados”.