Economía | 11 dic 2025
INDEC
Rebotaron los precios en noviembre: La inflación fue del 2,5 %
El IPC del anteúltimo mes del año mostró una suba en comparación a octubre. El acumulado en lo que va de 2025 roza el 28 %.
Se recalientan las góndolas.
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El INDEC difundió este el Índice de Precios al Consumidor de noviembre, que se ubicó en el 2,5 %.
De esta manera, la inflación registró una suba, en comparación a octubre, cuando se ubicó en el 2,3 %.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 11, 2025
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre y 31,4% interanual. Acumularon un alza de 27,9% en once meses https://t.co/ffAwYcRnmd pic.twitter.com/9riSreaQQy
En tanto, la suba interanual fue del 31,4 % interanual, mientras que acumularon un alza de 27,9 % en lo que va del año.
La división con mayor alza mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4 %); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,5 %).