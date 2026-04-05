Rebotaron los precios en noviembre: La inflación fue del 2,5 %

El INDEC difundió este el Índice de Precios al Consumidor de noviembre, que se ubicó en el 2,5 %.

De esta manera, la inflación registró una suba, en comparación a octubre, cuando se ubicó en el 2,3 %.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre y 31,4% interanual. Acumularon un alza de 27,9% en once meses https://t.co/ffAwYcRnmd pic.twitter.com/9riSreaQQy — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 11, 2025

En tanto, la suba interanual fue del 31,4 % interanual, mientras que acumularon un alza de 27,9 % en lo que va del año.

La división con mayor alza mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4 %); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,5 %).