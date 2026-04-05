domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Economía | 11 dic 2025

INDEC           

Rebotaron los precios en noviembre: La inflación fue del 2,5 %

El IPC del anteúltimo mes del año mostró una suba en comparación a octubre. El acumulado en lo que va de 2025 roza el 28 %.

Se recalientan las góndolas.
TAGS: INFLACION, PRECIOS, INDEC, AUMENTOS, SUPERMERCADO

El INDEC difundió este el Índice de Precios al Consumidor de noviembre, que se ubicó en el 2,5 %.

De esta manera, la inflación registró una suba, en comparación a octubre, cuando se ubicó en el 2,3 %.

 En tanto, la suba interanual fue del 31,4 % interanual, mientras que acumularon un alza de 27,9 % en lo que va del año.

La división con mayor alza mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4 %); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,5 %).

Más Noticias