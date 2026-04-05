El año Caligari

Los Caligaris despiden un 2025 extraordinario, un año que reafirmó su lugar como una de las bandas más queridas y convocantes de la región. Su recorrido internacional los llevó por México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Argentina y más, con una respuesta contundente en cada escenario.

En medio de esta travesía, estrenaron “Mi vida sin tu vida”, una colaboración junto a Los Auténticos Decadentes y Banda el Recodo que unió los universos celebratorios y consolidó un puente artístico que el público recibió con entusiasmo. El lanzamiento llegó mientras continuaban presentando su espectáculo “Maquillaje y Canción”, una propuesta renovada que trasciende fronteras.

La magnitud del proyecto quedó reflejada en uno de los hitos más importantes del año: dos funciones completamente agotadas en el Arena de Ciudad de México, un logro histórico que reafirma el crecimiento de su legado y el impacto de su espectáculo. Este recorrido también tuvo una parada muy especial en Buenos Aires, donde la banda volvió a encontrarse con su público porteño en el Teatro Vorterix y en el Estadio Atenas de Córdoba.

Cada show de Los Caligaris se vive como una experiencia inmersiva que conecta a generaciones de fans y los invita a sentirse parte de su universo. En este camino, la banda continúa consolidando su identidad como embajadora de la alegría.

El 2025 se despide con logros que reflejan el compromiso y la energía del grupo. Fue un recorrido que dejó huella y que ahora impulsa una nueva etapa para Los Caligaris, con la misma energía y alegría que los acompaña desde un principio.

Los próximos shows serán el viernes 19 de diciembre en la apertura de temporada en Tanti, Córdoba y el sábado 20 en el Gran Festival Club Atlético, Adelia María, Córdoba.

