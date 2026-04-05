Policiales y Judiciales | 11 dic 2025
Un soquete
Filmó a su hijo manejando un cuatriciclo en la ruta y le sacaron la licencia de conducir
Un joven de 23 años de edad publicó un sus redes un video de su hijo manejando un cuatriciclo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial lo identificó y solicitó la inhabilitación de su licencia.
En las últimas horas se viralizó un video en el que un nene aparece manejando un cuatriciclo, primero sin casco, en lo que aparenta ser un camino rural, y luego en una ruta, con el casco colocado, todo acompañado por una llamativa música: ahora se pudo identificar al sujeto y ya se pidió que le quiten la licencia de conducir.
Este insólito episodio –que pudo haber terminado muy mal– motivó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a solicitar la inhabilitación de la licencia de conducir del padre del nene, que luego se supo tiene apenas 5 años de edad.
🪪 La Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó al padre del niño de 5 años que fue filmado manejando un cuatriciclo y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir por su imprudencia deliberada.— ANDigital (@ANDigitalOK) December 11, 2025
📹 El video evidencia una falta grave, ya que un niño no puede conducir… pic.twitter.com/FnauJOaF0y
La dura sanción al hombre, de 23, se debe a que en las imágenes se evidencian faltas graves de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública; además, la normativa establece que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas.
“La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo –además de ilegal– no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”, se explicó desde ese ente gubernamental a través de un comunicado.
Vale decir que el hecho ocurrió en la provincia de Buenos Aires y que la ANSV intervino de manera inmediata para desalentar estas conductas peligrosas que pueden tener consecuencias graves.