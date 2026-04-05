domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Policiales y Judiciales | 11 dic 2025

Un soquete

Filmó a su hijo manejando un cuatriciclo en la ruta y le sacaron la licencia de conducir

Un joven de 23 años de edad publicó un sus redes un video de su hijo manejando un cuatriciclo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial lo identificó y solicitó la inhabilitación de su licencia.

Shockeantes postales.
TAGS: SEGURIDAD VIAL, SANCION, ANSV, CUATRICICLO, LICENCIA DE CONDUCIR

En las últimas horas se viralizó un video en el que un nene aparece manejando un cuatriciclo, primero sin casco, en lo que aparenta ser un camino rural, y luego en una ruta, con el casco colocado, todo acompañado por una llamativa música: ahora se pudo identificar al sujeto y ya se pidió que le quiten la licencia de conducir.

Este insólito episodio –que pudo haber terminado muy mal– motivó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a solicitar la inhabilitación de la licencia de conducir del padre del nene, que luego se supo tiene apenas 5 años de edad.

La dura sanción al hombre, de 23, se debe a que en las imágenes se evidencian faltas graves de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública; además, la normativa establece que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas.

“La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo –además de ilegal– no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”, se explicó desde ese ente gubernamental a través de un comunicado.

Vale decir que el hecho ocurrió en la provincia de Buenos Aires y que la ANSV intervino de manera inmediata para desalentar estas conductas peligrosas que pueden tener consecuencias graves.

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