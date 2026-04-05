La Plata: Alak tomó juramento a los nuevos concejales

El intendente de La Plata, Julio Alak, tomó juramento este jueves a los concejales electos durante los últimos comicios de septiembre, en el marco de la sesión preparatoria que se desarrolló en el Concejo Deliberante del Palacio Comunal y contó con la presencia de autoridades y funcionarios.

A partir de la asunción, el bloque de Fuerza Patria pasó a tener doce ediles; el de La Libertad Avanza, siete; y el del Pro, dos. Además, hay tres monobloques: ASAP Nueva Generación, UCR y Propuesta Vecinal.

Por Fuerza Patria juraron Sergio Resa, Romina Santana, Juan Granillo Fernández, Josefina Bolis, Raúl Omar Recavarren, Sol Maluendez y Pablo Poggio, quienes se sumarán a Marcelo Galland, Pablo Elías, Ona Parrilli, Gisela Didio y Micaela Maggio.

Asimismo, por La Libertad Avanza juraron Juan Pablo Allan, Soledad Morales, Gastón Álvarez y Soledad Pedernera, quienes se sumarán a Guillermo Bardón, Florencia Defeo y Florencia Barcia; y por el Pro Iván Zanetto, que se sumará a Nicolás Morzone.

Completarán el mapa legislativo tres concejales que conformaron monobloques: Melany Horomadiuk con ASAP Nueva Generación, Gustavo Staffolani con la UCR y Darío Ganduglia con Propuesta Vecinal.

Durante la sesión también se definieron las autoridades del cuerpo para los próximos años: Marcelo Galland fue reelecto como presidente, mientras que Granillo Fernández será vicepresidente primero y Juan Pablo Allan vicepresidente segundo.

Luego, se designó como secretario administrativo a Sebastián Dameno y como secretaria legislativa a Melina Santin, en tanto que se fijó el jueves a las 9:00 como fecha de las próximas sesiones ordinarias y se entregaron los diplomas de asunción.