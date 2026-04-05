“A laburar”: El desafiante mensaje de Bullrich a los delegados gremiales

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el proyecto de reforma laboral presentado este jueves por el presidente Javier Milei y dejó un particular mensaje para los delegados gremiales.

Al participar del cierre del Seminario Propymes, organizado por el Grupo Techint, Bullrich anticipó uno de los cambios que promueve la iniciativa.

“Los delegados van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. El resto, a laburar”, apuntó la exministra de Seguridad.

#ReformaLaboral 👷🏽‍♂️👷🏽‍♀️ “A laburar”: El desafiante mensaje de Patricia Bullrich a los delegados gremiales



💬 “Van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. De esa manera, siguen siendo trabajadores, no solo delegados”, expresó la senadora durante un evento organizado por el… pic.twitter.com/5yrABFpQdq — ANDigital (@ANDigitalOK) December 12, 2025

Y continuó: “De esa manera, siguen siendo trabajadores, no solo delegados, que es muy importante”.

En otro orden, el texto establece sanciones severas ante los bloqueos e fábricas.

Según el articulado, se considerarán “infracciones muy graves provocar, instar y organizar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y cosas al establecimiento”.