El ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido por un mes y medio

En el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional para realizar obras esenciales por la seguridad operacional del sistema ferroviario, Trenes Argentinos continuará con la ejecución de una serie de trabajos imprescindibles y necesarios para la línea Mitre.

En este sentido, se interrumpirán el servicio del ramal Tigre, entre el sábado 10 de enero y el sábado 28 de febrero, y se limitará los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre entre Belgrano R y sus cabeceras, sin llegar a Retiro.

Se trata de obras que son de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio.

El objetivo de estos trabajos es “avanzar de manera continua y efectiva durante la ventana del verano”, período en el que circulan menos pasajeros por la línea. Esto permitirá renovar la infraestructura de vía en estado crítico del ramal Tigre en sectores de difícil acceso, y completar las tareas de modernización del sistema de señalamiento entre Retiro y Empalme Maldonado y así mejorar la seguridad operacional del servicio.

La metodología continua de trabajo y las obras que serán realizadas durante este período permitirán reducir las interrupciones del servicio en el futuro.

En relación a la instalación del nuevo señalamiento en el ingreso de trenes a Retiro, se trata de la etapa final de la obra conocida como “vuelco” del anterior sistema, con más de 100 años de antigüedad, a uno mucho más moderno y automático.

En ese sentido, durante este corte se pondrán en marcha elementos de campo como 28 señales y balizas de ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía; la desinstalación del viejo sistema de señales y la puesta en marcha del nuevo con sus respectivas pruebas necesarias.

