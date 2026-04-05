Fuerte salto tecnológico para potenciar la minería bonaerense

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, presentó la iniciativa MINERÍA 2.0, una “herramienta estratégica que promueve una gestión más ágil, segura y cercana” para el sector minero de la Provincia.

Según se detalló oficialmente, el Estado provincial considera a la actividad minera como un pilar estratégico para el desarrollo productivo y por tanto, instrumenta esta iniciativa. En este sentido fue que en 2019 la gestión del gobernador Axel Kicillof creó la Subsecretaría de Minería, alcanzando cifras récord de minerales transportados en suelo provincial, consolidando a la Provincia como principal generadora de empleo registrado en la minería no metalífera y promoviendo la profesionalización del sector, por caso, a través de la creación de la Tecnicatura Superior en Minería en Olavarría.

“La minería es una actividad con más de 140 años de historia en nuestra Provincia y en muchos distritos tiene un rol central en la generación de valor y en cuanto a puestos de trabajo”, señaló el ministro Augusto Costa y destacó que la iniciativa Minería 2.0 permitirá “que la Provincia tenga un rol cada vez más protagónico en el mapa de la minería argentina”.

La provincia de Buenos Aires tiene un lugar protagónico en la minería nacional. Para seguir fortaleciendo el sector, hoy lanzamos Minería 2.0, una iniciativa que implica un enorme salto tecnológico para la actividad.



Minería 2.0 facilita la interacción directa con las empresas… pic.twitter.com/3LW4EFraxd — Augusto Costa (@CostaAugusto9) December 11, 2025

En concreto, se destacó que MINERÍA 2.0 representa el mayor salto tecnológico de los últimos 20 años en la gestión minera provincial y responde al desafío de avanzar hacia un modelo productivo federal y sostenible.

La iniciativa incorpora nuevas capacidades para el manejo, análisis y organización de la información, aprovechando el potencial de las tecnologías geoespaciales, los datos satelitales y los desarrollos en software.

Entre sus principales componentes se destacan: nuevo Software de Gestión Minera, para emitir guías de tránsito, consultar información de establecimientos y gestionar tasas fiscales; plataforma Geoespacial Minera, en etapa I, que pondrá a disposición información territorial y productiva clave para productores, transportistas y municipios; Actas Digitales, para facilitar la carga y disponibilidad en tiempo real de los procedimientos de fiscalización; incorporación de drones para tareas de inspección, exploración y control; y Modernización Digital, que incluye la nueva página web institucional, el visor estadístico minero y la implementación de procesos de notificación mediante domicilio electrónico.

La adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la iniciativa cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), recursos provenientes de la Secretaría de Minería de la Nación durante la gestión anterior y fondos provinciales. Esta inversión permitirá fortalecer los procesos de fiscalización y control, agilizar intervenciones en territorio, aumentar la cobertura con menor uso de recursos y mejorar los circuitos internos de las áreas técnicas y administrativas.