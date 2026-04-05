Este domingo llega el capítulo final de “IT: Bienvenidos a Derry”

Después de una temporada que conquistó a los fans del terror en todo el mundo, IT: Bienvenidos a Derry llega a su octavo y último capítulo este domingo, 14 de diciembre, en HBO y HBO Max, con el esperado cierre del ciclo de terror de Eso en 1962.

A medida que una densa niebla cubre la ciudad y el General Shaw sigue firme con su misión, los Hanlon, Rose, Dick y los niños deberán unir fuerzas para salvar Derry.

Yo no te hice llorar Pennywise lo hizo 🙂‍↕️. #ITBienvenidosADerry pic.twitter.com/im04TCTsOq — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) December 8, 2025

Tras la masacre del club Black Spot, Pennywise despierta de su descanso y regresa aún más sanguinario para un enfrentamiento decisivo en el episodio final de la temporada. Y para quienes quieran revivir los otros ciclos de terror de Derry antes del desenlace, las películas IT (Eso) e IT: Capítulo 2 ya están disponibles en HBO Max.

Ambientada en el universo de IT, creado por Stephen King, la serie original de HBO expande la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las dos películas de la franquicia, inspirándose en el libro que dio origen a la historia. El elenco reúne a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.

Producida por HBO y Warner Bros. Television, IT: Bienvenidos a Derry fue desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes también se desempeñan como productores ejecutivos (los Muschietti a través de Double Dream y Fuchs por FiveTen), junto a Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin.