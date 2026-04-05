Joaquín Levinton descompensado: le debieron colocar un stent

El músico Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, fue internado en la madrugada de este viernes tras descompensarse en un local gastronómico del barrio porteño de Colegiales y presentar un cuadro compatible con un síndrome coronario agudo.

El músico, de 50 años, fue asistido de urgencia por personal del SAME y trasladado al Hospital Fernández, donde permanece internado en terapia intensiva, compensado y fuera de peligro.

El episodio ocurrió poco después de la medianoche, mientras Levinton se encontraba con amigos en el restaurante El Timón, ubicado en la avenida Dorrego al 1600.

“A las 0.45 el señor Levinton presentó un dolor precordial. Convocaron al 107 y a las 0.52 llegó el equipo, que comenzó a compensarlo”, explicó el titular del Sistema de Emergencias porteño (SAME), Alberto Crescenti.

Luego precisó que “ha padecido un síndrome coronario agudo. Está internado y se le van a hacer otros estudios. Por suerte, la rapidez de acción evitó males mayores sobre este cantante”.

“No sufrió ningún trastorno cardiológico” y “no sabemos si consumió algo, lo desconozco”, aclaró el médico en declaraciones a Radio La Red.

“Está con hemodinamia y se ha compensado. La rapidez de acción facilitó que este hombre salga del cuadro; es muy alta la tasa de supervivencia cuando se actúa rápido”, completó.

Alberto Crescenti, Titular del SAME, pasó por #Vilouta910 con @jdiazok y habló sobre el estado de salud de Joaquín Levinton .



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Por último, dese las redes oficiales de Turf dieron cuenta que “durante la noche de ayer Joaquín sufrió un malestar en el pecho”.

“Ante esta situación se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández. En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent”, sumaron.

Por último, destacaron que “el procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”.

