El Gobierno habilitó la operación de estaciones de servicio móviles

El Gobierno nacional incorporó formalmente las estaciones de servicio móviles al registro oficial de bocas de expendio de combustibles. La medida permite, entre otras cosas, que localidades del interior —donde muchas estaciones fijas se encuentran en mal estado o dejaron de operar— cuenten con “una solución segura, moderna y de rápida instalación para abastecerse” de naftas y gasoil.

“Esta decisión se enmarca en el proceso de desregulación y modernización del sector energético que impulsa el presidente Javier Milei, orientado a fomentar la competencia, reducir costos y mejorar la calidad del servicio para los usuarios”, se expuso desde la Secretaría de Energía.

En tanto, dieron cuenta que la iniciativa garantiza, por ejemplo, el abastecimiento en localidades que carecen de estaciones fijas, disminuye los costos para las empresas y para los usuarios —que ya no deberán trasladarse largas distancias—, y fomenta la competencia en el sector.

Además, “brinda mayor competitividad y seguridad en la provisión local y contribuye al desarrollo productivo de las economías regionales”.

Cabe consignar que las estaciones móviles y modulares deberán cumplir con estrictas normas técnicas y de seguridad, basadas en estándares internacionales —como la NFPA385 y la UL-2085—, que exigen tanques de doble pared, sistemas automáticos de corte y detección de pérdidas, kits de control de derrames y extintores certificados.

En tanto, cada unidad será auditada por empresas externas habilitadas y deberá contar con planes de contingencia y seguros vigentes, garantizando una operación segura tanto para los usuarios como para el entorno.

Asimismo, el nuevo régimen establece un sistema de sanciones severas para quienes operen fuera de la ley, incluyendo multas de hasta 160 mil litros de nafta súper y la inhabilitación inmediata de las instalaciones que incumplan las condiciones de seguridad o no cuenten con auditorías actualizadas.