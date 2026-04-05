Ciro deja su sello en el nuevo tema de NTVG

Después del potente regreso con “En llamas”, No Te Va Gustar profundiza el carácter rockero y filoso de su nueva etapa con “Todo mal”, el segundo adelanto de Florece en el caos, su próximo álbum de estudio que verá la luz el 8 de enero.

En esta oportunidad, se suma la extraordinaria participación de Andrés Ciro Martínez, una de las voces y personalidades más influyentes del rock argentino, histórico líder de Los Piojos y referente absoluto al frente de Ciro y Los Persas.

El golpe de efecto es inmediato: desde el riff inicial de armónica -preciso, agudo y cargado de identidad- hasta su interpretación vocal, Ciro imprime en el tema una energía inconfundible, vibrante y profundamente emocional.

La relación entre NTVG y Ciro es larga y afectuosa. Han compartido escenarios en Montevideo y Buenos Aires en múltiples oportunidades, destacándose la participación de Ciro junto a NTVG en Costanera Sur en 2013, donde interpretaron juntos un memorable cover de “Tan solo” y, más tarde “Tan lejos”, con Ciro en voz y armónica.

La reciprocidad artística también ha sido parte del vínculo: Emiliano Brancciari ha participado en shows tanto de Ciro y Los Persas como de Los Piojos, incluyendo su presencia en el estadio River Plate durante el show de regreso de Los Piojos a principios de este año.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Pablo Abdala, que registra la visita de Ciro al estudio de NTVG en Montevideo.

El video funciona como un pequeño documental íntimo: muestra el encuentro, los ensayos, la grabación y la atmósfera creativa que se generó durante esos días. Una pieza que revela, sin filtros, la complicidad y energía que dieron vida a “Todo mal”.

En mayo de este año, No Te Va Gustar trasladó su cuartel general al barrio Parque Rodó, uno de los más emblemáticos de Montevideo. Allí construyeron su propio estudio, diseñado para acompañar una búsqueda sonora más filosa, consistente y actual.

A principios de junio -con el estudio apenas terminado- la banda se encerró a ensayar más de 20 canciones con el objetivo de seleccionar las mejores. Una semana después, junto al productor Nico Cotton y el ingeniero Carlos Imperatori (quien ya había trabajando con la banda en Suenan las alarmas, Otras canciones y Luz), iniciaron una intensa maratón de tres semanas que dio forma a las 10 canciones del álbum.

Florece en el caos continúa la tradición de NTVG de reinventarse en cada trabajo, manteniendo la raíz emocional y melódica, pero con un enfoque más áspero, directo y cohesionado. Las letras profundizan en preocupaciones universales desde un lugar más maduro y contemplativo, mientras que el ensamble instrumental refuerza la unidad estética del disco.

El resultado es un álbum potente y refrescante, que captura el espíritu turbulento de la época y lo transforma en un mensaje de resistencia y esperanza.

En 2026, NTVG emprenderá la gira mundial de presentación oficial del disco con fechas ya confirmadas en Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay y muchísimos más shows por anunciar próximamente.

🇦🇷 ARGENTINA! Ya estan a la venta las entradas de la primera parte de la gira del 2026!!



Entradas acá: https://t.co/bkRPXpitah



Se viene un gran año con FLORECE EN EL CAOS

Dónde nos vemos? pic.twitter.com/vEXACrPs7W — No Te Va Gustar (@ntvgoficial) December 10, 2025

Entre los shows confirmados, se destaca la presentación oficial en Buenos Aires, el primer concierto del año en Argentina, el 25 de abril en el Estadio Ferro, un hito que marcará el comienzo de esta nueva etapa.