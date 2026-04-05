Shakira coronó una trilogía histórica en Buenos Aires

Buenos Aires vivió una semana inolvidable con Shakira que cerró con broche de oro su paso por la ciudad, tras ofrecer tres conciertos completamente agotados en la cancha de Vélez, en el marco de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

Con este regreso, la superestrella global suma cinco shows en el año en Buenos Aires (en marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos shows impecables agotando todas las localidades).

La gira por nuestro país continúa en Estadio Kempes de Córdoba este domingo 14 de diciembre con entradas agotadas y el lunes 15 de diciembre (últimas localidades a la venta únicamente en entradauno.com) completando un total de siete conciertos en Argentina este 2025.

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📆 15 de diciembre

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Recientemente reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos y galardonada con el premio Global Touring Icon, Shakira continúa haciendo historia con Las mujeres ya no lloran World Tour, deslumbrando en La Mitad del Mundo y superando dos millones de asistentes.

La shakiramanía se apoderó de Vélez: durante más de dos horas por noche, Shakira entregó un espectáculo de primer nivel con una producción que incluyó 93 toneladas de equipo técnico, una pantalla de 49 metros de ancho por 20 metros de alto que cuenta con 6.6 millones de píxeles y una puesta en escena con diez bailarines y múltiples cambios de vestuario durante el show.

El público, compuesto por fans de todas las edades, vibró con un repertorio que recorrió tres décadas de música. Shakira combinó sus nuevos éxitos como “Te felicito” y “TQG”, con clásicos que han marcado generaciones como “Suerte”, “Las de la Intuición”, “Antología” y “Día de enero”, un tema especial para su público argentino.

Dos de los momentos más emotivos que se vivieron durante estas tres noches fueron cuando cantó “Día especial”, una canción coescrita y coproducida junto a Gustavo Cerati, mientras se proyectaban imágenes de él en pantalla y cuando compartió escenario por primera vez junto a sus hijos Milan y Sasha que se unieron a ella en “Acróstico”, convirtiéndose en conciertos históricos e inolvidables de Shakira en Argentina.

“Hoy es nuestra última noche...no puedo creer, de cinco noches aquí en Buenos Aires que han sido para mi un verdadero regalo”, dijo desde el escenario.

Y exclamó: “Quiero que sepan que estoy y estaré siempre muy agradecida con uds por tanto cariño. Yo con Argentina tengo una historia de amor que empezó hace mucho tiempo y que continúa”.

Se apagan las luces en Vélez, pero lo que vivimos estos días no se apaga más.



Gracias @shakira por elegirnos para hacer historia. Gracias @tesitochai por el fuego en la previa. Y sobre todo, GRACIAS A USTEDES. Por los acampes, por los looks, por el pogo y por el amor… pic.twitter.com/KG192k5mb7 — FENIX ENTERTAINMENT (@fenix_latam) December 12, 2025

“¡Definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada argentina!”, cerró.