Violencia extrema en Villa Elvira: joven baleado durante pelea entre bandas

Un violento enfrentamiento entre bandas terminó con un joven de 23 años gravemente herido de un balazo en la cabeza durante la madrugada de este viernes en la localidad platense de Villa Elvira.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles 2 y 80, donde un grupo de personas participaba de una juntada que terminó en un estallido de violencia.

Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como Cristian Gonzalo Prado, domiciliado en Berisso, quien ingresó al Hospital San Martín con una herida de arma de fuego en la zona frontal del cráneo. Su estado es reservado y permanece internado bajo estricto control médico.

El traslado fue realizado por un amigo, Milton Muñiz, quien relató que ambos se encontraban en la reunión cuando surgió una gresca entre dos grupos presentes. En medio de la pelea comenzaron a escucharse detonaciones de armas de fuego, lo que llevó a Prado y Muñiz a dirigirse rápidamente hacia el vehículo del primero para retirarse del lugar.

Sin embargo, cuando estaban por subir al auto, un vehículo blanco pasó por la zona y desde su interior realizaron nuevas disparos, uno de los cuales impactó de lleno en la cabeza de Prado. Muñiz lo cargó de inmediato y lo llevó al hospital platense.

En la investigación preliminar, los efectivos de la Comisaría Octava establecieron que el presunto autor de los disparos estaría identificado y que mantiene un conflicto previo con la víctima. Tanto Prado como el sospechoso poseen frondosos antecedentes penales, incluyendo causas por robo y portación ilegal de armas.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 de La Plata, que ya impartió directivas y prepara el pedido de orden de registro y detención del imputado. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.