Asumieron los nuevos consejeros escolares y concejales de Berisso

En la mañana de este viernes se efectuó la ceremonia de asunción de los nuevos consejeros escolares y concejales de Berisso, en las instalaciones del Gimnasio Municipal del Barrio Juan. B. Justo.

En primer término, se interpretaron las estrofas del Himno Nacional y el Himno a Berisso en la voz de Matías Alba, para dar paso a la jura de los consejeros escolares, quedando conformado de la siguiente manera, Walter Oscar Emeri (presidente), Sergio Augusto D’Angelo (vicepresidente), Gladys Mabel Pérez (secretaria), José Alberto Herrera (tesorero), Sofía Guadalupe Duarte (vocal 1°) y Rosana Andrea Jalil (vocal 2°).

De la jornada, participaron funcionarios del Ejecutivo municipal, autoridades de instituciones; el presidente del HCD de Ensenada, Luis Blasetti, junto a sus concejales, vecinos y vecinas de la ciudad.

Luego de la toma de asistencia, se procedió a la entrega de presentes a los concejales salientes. En la oportunidad finalizaron sus mandatos Nadina Brizzi, Antonio Ligari, Carla Domínguez, Darío Luna, Jorge Marc Llanos, Gabriel Marotte, Mariana Miño, Natalia Moracci, Matías Nanni y Alejandro Paulenko.

Para continuar con el desarrollo de la Asamblea Deliberativa, se procedió a la designación de las autoridades provisorias.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 18º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que dispone que el concejal de mayor edad del cuerpo ocupe la Presidencia y el de Menor edad la secretaria Provisional, ocupando dichos cargos Juana Murillo y Patricio Yalet, respectivamente.

Luego se dio paso a la jura de los nuevos ediles, por Fuerza Patria asumieron Walter Dipaolo, Beatriz Grasso, Carla Domínguez, Paola Ovejero y Federico Ruiz. Por La Libertad Avanza juraron Laura Fernández, Darío Luna, Damián Mena y Daniela Rivero. Para finalizar, juró Antonella Villa Chiodo por Somos Buenos Aires.

Cabe consignar que el Concejo Deliberante quedó bajo la presidencia de Aldana Iovanovich y la vicepresidencia Primera de Juan Ignacio Mincarelli, la vicepresidencia Segunda fue para Héctor Maximiliano Fernández, mientras que Gabriela Di Lorenzo fue designada como secretaria del HCD.

Para finalizar con la ceremonia, el intendente Fabián Cagliardi se dirigió a los presentes diciendo que “es una alegría muy grande dar paso a este nuevo inicio de nuestro proyecto político, que venimos llevando adelante en la ciudad”.

“Deseo que cada uno de los consejeros y concejales represente de la mejor manera a cada uno de los vecinos y las vecinas que los ha elegido, que nos respetemos en el diálogo y en cada trabajo que llevemos adelante, para que Berisso siga creciendo en comunidad”, completó el jefe comunal.