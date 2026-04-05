Desde Ferrari hasta Porsche: Secuestran 45 autos de lujo en la mansión atribuida a Chiqui Tapia

La Justicia federal ordenó un extenso operativo en una lujosa mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa, Pilar, atribuida a presuntos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad Pablo Toviggino.

El procedimiento dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas, se enmarca en la causa que investiga supuestas maniobras de lavado de activos y ocultamiento de bienes.

Se secuestraron 45 vehículos de lujo, entre ellos Ferraris, Porsche, motos Harley-Davidson y autos de colección. La flota estaba a nombre de la sociedad Real Central SRL.

La propiedad de diez hectáreas posee más de 105 mil metros cuadrados y tiene piscina, cancha de tenis, áreas deportivas y hasta un sector acondicionado para el aterrizaje de helicópteros.

Había pertenecido al exfutbolista Carlos Tévez, quien la vendió años atrás y quedó registrada a nombre de la empresa Real Central SRL.

Actualmente, la sociedad está formalmente a nombre de Luciano Pantano, un monotributista, y Ana Lucía Conte, su madre jubilada. Ambos quedaron bajo investigación como presuntos testaferros, debido a que su perfil económico resulta incompatible con los bienes patrimoniales.

Además del secuestro de automóviles, se les prohibió salir del país a Pantano y Conte, a la vez que se impuso la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas.

La causa se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, en pos de determinar si el patrimonio secuestrado fue adquirido mediante maniobras fraudulentas o si existió participación de responsables aún no declarados.

Todo comenzó a partir de una denuncia presentada por legisladores opositores ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado (PROCELAC), bajo la acusación de que la mansión se utilizaría para ocultar la identidad de su propietario.

La investigación se aceleró después de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) enviara un informe sobre la evolución patrimonial de los señalados testaferros. No obstante, en el expediente no se registran imputaciones contra Tapia y Toviggino.