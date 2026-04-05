La Justicia ordenó la aplicación “inmediata y plena” de la Ley de Discapacidad

La Justicia federal ordenó este viernes la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto transitorio del presidente Javier Milei.

El juez de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el artículo del Decreto 681/2025 que había suspendido la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento.

La sentencia ordena la aplicación “inmediata, plena y sin condicionamientos” de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país.

#Engaño 🦽 El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque condicionó su aplicación, por lo que la norma no estará vigente en su totalidad.



📃 Lo hizo mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial: La normativa declara la emergencia… pic.twitter.com/LBBVjhJBqe — ANDigital (@ANDigitalOK) September 22, 2025

La medida tiene efectos expansivos para personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios que padecían la paralización de prestaciones esenciales.

Cabe recordar que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en septiembre de 2025.

Luego del veto aplicado por el Poder Ejecutivo, el parlamento insistió con la normativa y anuló el rechazo presidencial.

Posteriormente se promulgó, tal como está contemplado en la Constitución, pero el Gobierno condicionó su aplicación bajo el argumento de que en la norma no se especificaba el origen de los fondos para el respectivo financiamiento.