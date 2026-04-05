domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Política | 12 dic 2025

Emergencia

La Justicia ordenó la aplicación “inmediata y plena” de la Ley de Discapacidad

La norma, sancionada por el Congreso y ratificada tras un veto presidencial, había sido promulgada a medias, ya que el Ejecutivo condicionó su implementación bajo el argumento de que no se explicitaba el origen de los recursos pertinentes.

Encendido reclamo de familiares de personas con discapacidad.
TAGS: JUSTICIA, LEY, DISCAPACIDAD

La Justicia federal ordenó este viernes la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso  y ratificada tras el veto transitorio del presidente Javier Milei.

El juez de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el artículo del Decreto 681/2025 que había suspendido la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento.

La sentencia ordena la aplicación “inmediata, plena y sin condicionamientos” de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país.

La medida tiene efectos expansivos para personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios que padecían la paralización de prestaciones esenciales.

Cabe recordar que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en septiembre de 2025.

Luego del veto aplicado por el Poder Ejecutivo, el parlamento insistió con la normativa y anuló el rechazo presidencial.

Posteriormente se promulgó, tal como está contemplado en la Constitución, pero el Gobierno condicionó su aplicación bajo el argumento de que en la norma no se especificaba el origen de los fondos para el respectivo financiamiento.

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