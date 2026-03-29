Massa congregó a su tropa en Las Heras: Balance de fin de año y la mira en 2026

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, encabezó un encuentro este viernes en General Las Heras con los principales dirigentes del espacio para realizar un balance de fin de año.

Según pudo saber ANDigital, de la distendida reunión participaron intendentes, diputados nacionales y provinciales y senadores del massismo.

También estuvo presente el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci.

Entre los temas abordados durante el cónclave, Massa y su tropa conversaron sobre “la actualidad política, económica y social que atraviesan los municipios, como así también un análisis de lo ocurrido a lo largo de este año”.

“La reunión sirvió también para poner sobre la mesa los desafíos del espacio hacia 2026”, confiaron fuentes del FR a este medio.

Incluso, el evento también sirvió de excusa para saludar al intendente anfitrión, Javier Osuna, por su cumpleaños.

En el final de la jornada, Massa despidió a aquellos intendentes que pasan a cumplir otras funciones ejecutivas y en la Legislatura bonaerense, luego del recambio parlamentario.