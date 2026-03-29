La UCR renovó autoridades: Un intendente de 36 años es el nuevo presidente

La Unión Cívica Radical (UCR) renovó este viernes las autoridades del Comité Nacional y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fue elegido como el sucesor del diputado Martín Lousteau, convirtiéndose en el presidente más joven en los 135 años de historia del radicalismo.

En su discurso de asunción, Chiarella ensayó una definición personal: “Uno de los valores más importantes con los que me criaron es la gratitud, dijo y agradeció a Dios, a su familia, a su novia Nani y a su equipo de gobierno por ‘el gran trabajo que hacemos todos los días en Venado Tuerto’”.

El flamante titular del partido centenario dijo que los radicales “demostramos todos los días que los recursos alcanzan cuando no hay corrupción en el Estado, que si no se roba, la plata alcanza”.

Respaldado por el plenario de delegados y por gobernadores, intendentes y legisladores, el dirigente de 36 años también remarcó el valor del equilibrio fiscal vinculado a la acción concreta: “El superávit por el superávit mismo no sirve de nada; sirve cuando se hace obra, cuando se garantiza seguridad, salud y educación”.

“Me siento muy feliz, muy orgulloso y muy emocionado de ser el presidente de la Unión Cívica Radical de la República Argentina”, afirmó ante el plenario, subrayando que ocupar el sillón de Alem, Yrigoyen, Balbín o Alfonsín representa “el mayor desafío de mi militancia política”.

El nuevo presidente reivindicó la gestión de los gobiernos radicales a nivel provincial y local: “No son ideas, son hechos, ya lo estamos haciendo porque gobernamos mirando a los ojos a la gente, demostrando que se puede gobernar con honestidad, porque la honestidad no se pregona: se demuestra”.

Chiarella estará acompañada por la expresidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General, Inés Brizuela y Doria (La Rioja) cómo vice 1ra, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice 2do y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice 3ra; En la mesa también estarán como secretarios: Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).

“Milito desde los 15 años, cuando un día le toqué la puerta a quien hoy es ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y le dije ‘quiero militar en la juventud radical’”, recordó Chiarella.

También expresó reconocimiento hacia los delegados que lo propusieron para conducir el partido los próximos dos años y a la conducción saliente, especialmente a Martín Lousteau, a quien valoró porque “siempre seguía de cerca la tarea que desarrollamos los intendentes”.

Asimismo, dedicó un párrafo especial a los gobernadores radicales y, en particular, al santafesino Maximiliano Pullaro: “Gracias por el respaldo, por tu confianza, por tu ejemplo militante y por todo lo que venimos transformando la provincia de Santa Fe, con quien comparto la militancia desde hace casi veinte años”.

Por último, convocó a una campaña de reconstrucción territorial: “Como nos enseñó Raúl Alfonsín, si enorme es el desafío, inmensa debe ser nuestra voluntad. Salgamos a militar en las redes y vayamos casa por casa a tocarle el timbre a nuestros militantes para decirles que la Unión Cívica Radical está de pie, que estamos marchando y que vamos a construir un proyecto político para volver a conducir los destinos de nuestro querido país”.

Por otra parte, hizo extensivo su agradecimiento al Foro de Intendentes, a la Organización de Trabajadores Radicales, a las mujeres radicales, a UCR Diversidad, a la Juventud Radical, a Franja Morada y a su agrupación universitaria 1983.

“Vamos a dejar la vida durante estos dos años, porque antes que cualquier cargo, soy un militante político”, aseguró. Y agregó que para algunos la presidencia partidaria puede parecer “una papa caliente”, pero para la militancia radical “es el desafío más hermoso que podemos asumir”.

Y llamó a una conducción basada en la madurez política: “Acá venimos a construir con mucha humildad, con militancia, donde nadie manda a nadie, sino que tenemos la responsabilidad de demostrar diálogo y de escuchar lo que la sociedad tiene para decirnos”.

“Vivimos un momento complejo, donde existe una grieta que solo los beneficia a ellos. Pero tenemos la responsabilidad de contar que existe una manera diferente de hacer política”.