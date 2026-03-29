La Justicia marplatense avanza a pasos agigantados en la investigación que tiene en la mira a dos maestras de un hogar de menores en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Balcarce, luego de que se difundieran una serie de audios en los que abundan los maltratos y las amenazas.

Esos abusos son sobre algunos de los menores que allí residen, y que además de tener apenas entre 10 y 12 años de edad, en muchos casos carecen de padres o familiares cercanos en sus vidas, con lo cual esos malos tratos se agravan poderosamente.

En rigor, Alejandra Genero, presidenta del hogar “Sociedad de Protección a la Infancia”, y Marisa Benaduche, una de las cuidadoras del lugar, fueron oficialmente procesadas por la Fiscalía Descentralizada de Balcarce, que se encuentra supervisada por el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial General Pueyrredón.

#Audios 😡 Las amenazas y maltratos con que dos maestras sometían a chicos vulnerables en Balcarce



⚖️ La Justicia de Mar del Plata avanza en la investigación del accionar de estas dos mujeres dentro de la Sociedad de Protección a la Infancia. Son Alejandra Genero, presidenta de… pic.twitter.com/9f8R9X9rYS — ANDigital (@ANDigitalOK) December 12, 2025

La investigación se desarrolla desde hace varias semanas, tal y como publica el portal local Infórmese Primero, y busca determinar la responsabilidad de ambas mujeres en episodios que involucran a un menor y que generaron gran preocupación en la comunidad tras la viralización de los cruentos audios, que ilustran este artículo.

Junto con el procesamiento,la Justicia convocó a las nombradas a prestar declaración indagatoria el próximo miércoles 17 de diciembre.

De acuerdo a lo que trascendió, el hecho que desencadenó la intervención judicial se produjo con una crisis emocional en uno de los niños, quien rompió un vidrio al enterarse de que su hermano podría ser trasladado a otro hogar.

En ese momento se decidió colocar micrófonos para grabar los eventuales malos tratos, y el resultado fue tan abrumador como repugnante.

Las frases mas desagradables de estas “cuidadoras”

“Tenés una boca que es una letrina. ¿Quién carajo sos vos para escupir a una mujer?”.

“Yo, ¿sabés qué hago, mi amor? Te rompo la cara de una cachetada si me llegás a escupir. Porque es gente que viene a trabajar, que tiene su familia, que tiene sus problemas. ¿Vos qué te pensás que sos?”.

“Callate la boca porque te pego una cachetada”.

“No lo vuelvas a repetir porque te voy a romper en veinte. Me llamo Alejandra y te hago recagar a palos afuera. Una gran paliza te hago dar, ¿eh? Y no se da cuenta nadie”.

“Vas a la comisaría porque te voy a denunciar. Porque si a alguno de los nenes le pasa algo, empiezo por vos porque se me canta (…). Y te salvaste de que no saqué el cuchillo”.

“Yo hago una denuncia en la comisaría y por la edad que tenés y los golpes que tiene T…, y lo llevo con un médico, vos te quedás adentro. Te llevo a un reformatorio en dos días, flaco”.

“Repetímelo a mí. Puteame una sola vez, por favor. Putéame. Putéame una sola vez, por favor. Una. Putéame. Tengo cuatro hijos. Perdí a mi vieja y a mi marido”.

“Si vos mañana te vas a la comisaría, flaco, acá no estás más. No tenés lugar donde ir. Porque no tenemos hogares donde quieran a gente como vos. Te vas a la comisaría mañana. Yo hago la denuncia. No, flaco, son las diez y media, nene. ¿Vos te pensás que a mí me pagan para esto? No vas a cambiar porque sos una porquería. Las porquerías no cambian”.

“Me haces una más y te hago chupar el dedo con mierda delante de todos”.

“Y vos que ni te diste vuelta, pedile a Dios o a quien mierda quieras pedirle cómo carajo vas a encontrar a alguien que se fije en vos, porque familia no vas a tener, yo te la cago”.

“Si vos te volvés a hacer las necesidades encima, te vas a tener que chupar el dedo con mierda. Te voy a meter la mano en el inodoro y te la vas a chupar los dedos delante de todos”.

“¿Qué se te ocurre en esa mente de mierda que tenés para pagar el vidrio? En un trabajo. ¿Cómo me lo vas a cambiar? Porque yo no pongo un mango más acá. Así que pedile a cualquiera de los pelotudos que están acá que se unen para pegarle a los demás. A ver, ¿quién te ayuda ahora? O si te quedas solo. Y si te quedas solo, jodete, porque vos lo vas a pagar. Si en el SUM encuentro un vidrio roto de alguna piedra tuya”.