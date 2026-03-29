Máximo Kirchner convocó a una reunión del PJ bonaerense: ¿Habrá llamado a elecciones?

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, presidido por el diputado nacional Máximo Kirchner, convocó a una reunión del consejo provincial para el viernes 19 de diciembre.

La cita será a las 14 horas en la Casa de Cultura y Arte de Malvinas Argentinas, en Los Polvorines, Malvinas Argentinas.

La invitación fue enviada a los consejeros provinciales por indicación de Máximo Kirchner, con la firma de los apoderados partidarios.

El temario del encuentro incluirá la lectura del acta anterior, además de un homenaje al fallecido intendente de Berazategui, Juan José Mussi.

También se dará un debate para fijar la fecha de las elecciones internas en el PJ bonaerense, con el propósito de renovar autoridades.

La convocatoria se dio en medio de la feroz disputa interna en el peronismo bonaerense tras la derrota en las últimas elecciones legislativas.

Cabe recordar que el mandato de Máximo Kirchner vence el 18 de diciembre, por lo que se presume la oficialización del cronograma para formalizar el llamado a comicios.