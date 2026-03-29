El presidente Javier Milei lideró este viernes en Córdoba el “Tour de la Gratitud”, una caravana para agradecerles los votantes de La Libertad Avanza por el apoyo en las últimas elecciones legislativas.

La actividad tuvo un formato similar a las recorridas de campaña. Además de una breve caminata y encuentro con militantes, Milei se mostró eufórico en las calles cordobesas.

Megáfono en mano, el mandatario recordó con énfasis el contundente triunfo en las urnas de La Libertad Avanza.

#LaLibertadAvanza 🗣️ Javier Milei en Córdoba: “Se terminó la joda de la política cagando a los argentinos de bien”



🫂 El Presidente encabezó el ‘Tour de la Gratitud’, una actividad para agradecer a los votantes por el triunfo en las últimas elecciones legislativas.… pic.twitter.com/4WjuW6qemd — ANDigital (@ANDigitalOK) December 13, 2025

“Les devolvimos con un cachetazo en las urnas”, bramó el jefe de Estado durante su encendida alocución.

A su vez, se refirió al venidero debate en el Congreso por las reformas, con un desafiante mensaje al grueso de la dirigencia política.

“Se terminó la joda de la política cagando a los argentinos de bien”, remarcó Milei, y apuntó contra quienes pretendan “sabotear el equilibrio fiscal”.

“Vamos a seguir siendo el gobierno más reformista de la historia”, sentenció.