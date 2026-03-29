Nuevo régimen para la asignación de cupos de exportación de carnes

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que, a través de la Resolución Nº 242/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, se establecieron nuevos mecanismos de asignación de cupos de exportación de carnes con destino a la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos.

La medida se tomó en función del vencimiento de los reglamentos vigentes y la unificación en un único documento de las condiciones de acceso a las distintas cuotas de carne.

Cabe destacar que se sostiene la lógica de los regímenes anteriores —y de las mejores prácticas internacionales—, distribuyendo los cupos de acuerdo al desempeño exportador de las empresas, incentivando así la producción, la inversión y la diversificación de destinos.

Por otro lado, se avanzó en la eliminación de restricciones que generaban distorsiones en el criterio basado en el historial exportador y se simplificaron aquellas que se aplicaban a proyectos conjuntos integrados por grupos de productores, con el objetivo de lograr una asignación más eficiente.

Estas modificaciones van en línea con las inversiones recientes en la industria y con el notable crecimiento de las exportaciones argentinas, que pasaron de 198 mil toneladas a 930 mil toneladas en 10 años.

“El escenario internacional actual ofrece oportunidades inéditas para el comercio de carne bovina. La demanda global crece, los principales importadores buscan proveedores confiables y el mundo reconoce la calidad de la producción argentina. Nuestro país posee un enorme potencial para expandir su presencia internacional y, para ello, el Gobierno lleva adelante una ambiciosa agenda de apertura de mercados, que incluye a Estados Unidos, la Unión Europea, Indonesia, Filipinas, entre otros socios relevantes”, contextualizó la cartera agraria.

Y consignó que “gracias al dinamismo del sector, las exportaciones de carne argentina crecieron significativamente en 2024 y 2025. Con mayor estabilidad macroeconómica, menor presión tributaria y mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales, Argentina está en condiciones de consolidarse entre los principales exportadores mundiales de carne bovina, fortaleciendo así el desarrollo federal y la competitividad de toda la cadena”.