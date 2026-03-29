Cruzada de un creador de contenido: dejar el celular y volver a los libros

Franco Pisso es abogado, docente universitario y creador de OPI (Oratoria para Inconformistas), durante su carrera buscó ser el docente que siempre quiso. Primero pateó el tablero en la forma de transmitir sus conocimientos a través de las redes, con el afán de resolver la problemática educativa actual usando la comunicación y poniendo las herramientas al alcance de todos.

Así creó contenidos con recepción masiva que generaron impacto y llaman la atención de estudiantes, docentes, empresarios e incluso políticos.

Formó a más de 20 mil estudiantes en Latinoamérica en habilidades de comunicación, persuasión y oratoria. A través de un enfoque innovador y accesible, transformó la manera en que miles de personas hispanohablantes aprenden a expresarse con claridad, seguridad e impacto.

Ir contra la corriente para llegar a destino

En esta búsqueda incansable por cubrir la profunda carencia que atraviesa el sistema educativo contemporáneo, el docente vuelve a romper estructuras e incentivar a quienes lo siguen a que se bajen del juego de la inmediatez de las redes y abran los libros.

Como un antagonismo en el modelo por el cual llega a sus receptores, pero entendiendo que el foco sigue estando puesto en ayudar a la comunidad a encarar el sistema educativo de una manera más eficiente y eficaz. Apagar las pantallas y retomar el hábito de lectura, generar el pensamiento crítico y sostener la atención en ideas complejas.

Su trabajo trasciende la enseñanza técnica: busca reconstruir el vínculo entre el conocimiento, la cultura y la vida cotidiana. Pisso se ha convertido en una figura que interpela a sus seguidores no solo desde el entretenimiento, sino desde el rigor intelectual y la responsabilidad educativa. Responsabilidad que lo lleva a expandir un discurso en él que no importa perder seguidores si no generar un impacto positivo en la sociedad.

Una alternativa necesaria para romper viejos esquemas

El sistema educativo contemporáneo viene arrastrando una carencia hace años, generando el desinterés de los estudiantes, la pérdida del hábito de lectura sostenida, la falta de pensamiento crítico y la creciente dificultad para sostener la atención en ideas complejas. Hoy en día los algoritmos moldean la atención y existe una cultura que privilegia la inmediatez por encima de la profundidad de contenidos.

Como respuesta a este contexto adverso Pisso crea “Entre paréntesis – Club de Lectura”. Lo materializa siendo una acción concreta para recuperar algo que la vida digital ha erosionado: el pensamiento lento, la curiosidad genuina y la capacidad de sostener ideas complejas sin interrupción. Este club no busca competir con las redes sociales más bien las desafía. “Un boludo arriba de un Lamborghini diciendo que lo sigas para aprender a vivir mejor, no te cambia la vida, un libro sí”, enfatiza Franco.

El profesor utiliza su influencia para promover un hábito que no depende de algo que actualmente obsesiona a todo el mundo: el algoritmo. En contraposición con lo que la lógica indicaría se para en el lugar de un creador de contenidos que invita a su audiencia a cerrar la aplicación que lo hizo conocido para abrir un libro. Este gesto, tan sencillo como contundente, redefine el rol social del educador contemporáneo.

Objetivos claros y una postura en contra del consumo dominante

Hoy en día la atención se volvió un recurso comercial muy preciado, por esto Pisso pone foco en comprender, cuestionar y crecer a través de los libros. Recuperar el hábito lector en adultos y jóvenes, acompañado del fomento de comunidades que piensen, dialoguen y puedan intercambiar ideas con respeto es uno de los objetivos.

Otro punto importante es reducir la dispersión cognitiva provocada por la contaminación digital diaria y reinstalar el debate intelectual como parte de la vida cotidiana.

Menos seguidores y más lectores

Franco Pisso representa un tipo de liderazgo inusual en la era digital, es un educador que utiliza las redes no para amplificar la dispersión, sino para combatirla. El club de lectura Entre Paréntesis es su forma de devolverle a miles de personas el acceso a la profundidad, la pausa y el pensamiento crítico. Su propuesta es clara: en tiempos de ruido, leer es un acto de lucidez. Su objetivo sigue siendo el mismo: ser el docente que quiso tener.